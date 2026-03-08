PJ investiga incêndio em empreendimento de herdeira da Zara em Grândola

A Polícia Judiciária vai investigar as causas do incêndio que deflagrou nas instalações do hotel do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, este domingo.

A origem do incêndio que deflagrou na madrugada deste domingo nas instalações do hotel do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, no concelho de Grândola, vai ser investigada pela Polícia Judiciária (PJ).

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ indicou que foi chamada ao local para fazer uma avaliação do cenário do incêndio, que consumiu parte central do hotel daquele empreendimento turístico, no concelho de Grândola, que tem entre os seus investidores Sandra Ortega, herdeira da Inditex (Zara) e uma das mulheres mais ricas de Espanha.

Elementos do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Setúbal “estiveram no local, esta manhã, a realizar perícias para tentar perceber a origem do incêndio”, afirmou a mesma fonte.

O incêndio, de origem ainda desconhecida, ocorreu nas instalações do empreendimento turístico Na Praia, em Troia, tendo afetado “alguns quartos” situados na parte central do hotel que se encontrava “na fase final de acabamentos”, divulgou o promotor do projeto Na Praia.

“O hotel Na Praia ficou parcialmente afetado na sequência do incêndio que deflagrou esta madrugada, não causando quaisquer vítimas”, disse José António Uva, promotor português do projeto Na Praia, citado num comunicado enviado à Lusa.

Segundo José António Uva “apenas um edifício do hotel ficou parcialmente afetado”, numa extensão de 50 metros.

“O restante empreendimento, como as unidades de alojamento individuais, zonas públicas, o restaurante e a zona de serviços não sofreram quaisquer danos”, acrescentou.

No mesmo comunicado, o responsável explicou que o hotel deveria abrir oficialmente em junho, mas, devido ao incêndio, “a abertura será adiada”.

O hotel deveria abrir oficialmente em junho, mas, devido ao incêndio, “a abertura será adiada”.

“Após a necessária avaliação junto das autoridades públicas e parceiros, começaremos já amanhã os trabalhos para o completo restabelecimento da zona afetada de forma a podermos realizar a abertura do hotel o mais breve possível”, afiançou José António Uva.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o incêndio foi dado aos bombeiros às 04:40, sendo que, cerca das 14:30, o fogo já se encontrava dominado.

No local estiveram 90 operacionais de várias corporações de bombeiros do Alentejo Litoral, Península de Setúbal, Alentejo Central e Baixo Alentejo, apoiados por 35 veículos, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Grândola e PJ.