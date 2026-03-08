Presidente de Angola junta-se parceiros lusófonos na posse de Seguro

O Presidente de Angola juntou-se este domingo aos seus congéneres de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na tomada de posse, esta segunda-feira, de António José Seguro como Presidente da República portuguesa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Presidência de Angola informou que João Lourenço deixou Luanda rumo a Lisboa, cumprindo “um dever protocolar, resultado de um convite das autoridades portuguesas para fazer parte das personalidades de diferentes quadrantes que prestigiarão a cerimónia em que Portugal muda de Presidente, depois dos 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém“. Com esta decisão, dos países de língua oficial portuguesa, apenas o Brasil e Guiné-Bissau não se farão representar ao mais alto nível em Lisboa.

O Presidente brasileiro, Inácio Lula da Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não poderão estar presentes pois, precisamente dia 9, irão receber, na capital Brasília, o chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciaram à Lusa fontes do ministério.

Já a Guiné-Bissau tem um governo não reconhecido pela comunidade internacional, depois de um autodenominado Alto Comando Militar ter protagonizado um golpe de Estado na véspera do anúncio dos resultados provisórios das eleições legislativas e presidenciais, realizadas no dia 23 de novembro.

Atualmente, o Presidente nomeado pelos militares é o general Horta Inta-a, mas o governo não é reconhecido pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Segundo informações obtidas pela agência Lusa, José Maria Neves, de Cabo Verde, Daniel Chapo, de Moçambique, Carlos Vila Nova, de São Tomé e Príncipe, e José Ramos-Horta, de Timor-Leste, estarão em Lisboa para as cerimónias oficiais da tomada de posse de António José Seguro que venceu, na segunda volta, o escrutínio eleitoral com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde.

Embora não estando presente, como outros chefes de Estado lusófonos o Presidente brasileiro saudou a vitória de António José Seguro como Presidente português, logo no dia da eleição, afirmando que representa “a vitória da democracia” e afirmou que o Brasil continuará a trabalhar “em parceria” pelo “fortalecimento das relações bilaterais históricas”.

O chefe de Estado cabo-verdiano também felicitou, nesse dia, António José Seguro pela sua vitória e referiu que o povo português, apesar de todas as tempestades, “acorreu às urnas e votou esmagadoramente no republicanismo e na democracia”, numa mensagem na sua página de Facebook.

O dirigente angolano, João Lourenço, saudou, a 09 de fevereiro, António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais numa publicação na página da Presidência angolana no Facebook, sublinhando que os portugueses “fizeram uma aposta segura” na relação de Portugal com o mundo, o que garante perspetivas promissoras para o futuro dos dois países.

O Presidente moçambicano saudou no mesmo dia a eleição de António José Seguro como Presidente de Portugal, antevendo o reforço das relações entre os dois países, conforme mensagem divulgada pela Presidência da República de Moçambique.

O Presidente são-tomense também felicitou António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais, afirmando-se convicto que a eleição contribuirá para o fortalecimento das relações históricas entre os dois países e povos, anunciou a Presidência são-tomense.

Na Ásia, o chefe de Estado de Timor-Leste, José Ramos-Horta, também felicitou hoje António José Seguro pela eleição como Presidente e salientou que o resultado reafirma o compromisso de Portugal com os valores da democracia, liberdade e Estado de Direito.