5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que António José Seguro toma posse como Presidente da República Portuguesa, o INE divulga dados sobre a indústria e a construção. Destaque ainda para a subida de preços nos combustíveis. Lá fora, há reunião do Eurogrupo e os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúnem-se por videoconferência com líderes do Médio Oriente para discutir o conflito Irão.

Seguro toma posse como Presidente da República

António José Seguro toma posse como o 22.º Presidente da República Portuguesa, na Assembleia da República, esta segunda-feira, e dá início a um mandato de cinco anos. O presidente, que conseguiu o número de votos recorde em eleições, promete ser o porto seguro da estabilidade da legislatura, recusando ciclos políticos curtos.

INE divulga dados sobre indústria e construção

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria, referente a janeiro. O gabinete de estatísticas revela ainda o índice de custos de construção de habitação nova, também referente ao primeiro mês do ano.

Combustíveis disparam, mas Governo aplica desconto

Os combustíveis vão ficar mais caros esta semana à boleia do conflito no Médio Oriente. Quando for abastecer vai pagar mais 23 cêntimos no diesel, o combustível mais usado em Portugal, e mais 7,5 cêntimos na gasolina. Com a escalada prevista nos preços do gasóleo, o Governo decidiu aplicar uma taxa de desconto temporário extraordinário de 3,55 cêntimos no ISP deste combustível.

Costa e von der Leyen em videoconferência com líderes do Médio Oriente

Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúnem-se por videoconferência com líderes do Médio Oriente para discutir o conflito Irão. A reunião conta ainda com a participação da alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, é apresentada como “uma oportunidade para ouvir as avaliações dos líderes sobre a situação e discutir o apoio adicional da UE e dos Estados-membros aos países da região, bem como formas de pôr fim ao conflito atual”.

Reunião do Eurogrupo

Os ministros dos Estados-membros da zona Euro, responsáveis pelas Finanças, vão reunir-se esta segunda-feira para discutir a evolução macroeconómica na zona euro e avaliar o projeto de plano orçamental belga para 2026. Está ainda em discussão o fluxo de trabalho sobre finanças digitais, a competitividade da zona euro/preços da energia e impacto na economia, a preparação da Cimeira do Euro de março e o relatório do laboratório de competitividade.