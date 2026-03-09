A Europa tem uma nova arma financeira e chama-se euro digital

O euro digital é o projeto mais ambicioso do Banco Central Europeu (BCE) para o futuro do dinheiro na Zona Euro, e promete mudar a forma como os europeus pagam as suas contas. Apesar de ainda pouco conhecido do grande público, a iniciativa está em curso e deverá estar disponível a partir de 2029.

O euro digital trata-se de uma moeda digital emitida pelo Eurosistema em complemento das notas e moedas físicas. Tal como o dinheiro que já conhecemos, o euro digital será um passivo do BCE, o que o torna um instrumento de pagamento sem risco para o utilizador. A diferença está no formato: 100% digital, podendo ser utilizado com ou sem ligação à internet.

O projeto é liderado pelo BCE, com destaque para Piero Cipollone, membro do Conselho do BCE, e conta com o apoio político de Valdis Dombrovskis, Comissário Europeu para a Economia e Produtividade. O objetivo central é garantir a soberania monetária europeia, estimular a inovação financeira e reforçar a resiliência da Zona Euro.

O euro digital não pretende substituir nem competir com as criptomoedas. Será uma moeda regulamentada, estável e garantida pelo quadro legal europeu, desenhada para pagamentos do dia a dia.

Com o declínio progressivo do uso de dinheiro físico, o euro digital surge como resposta para garantir que os cidadãos continuam a ter acesso à “moeda de banco central” — uma forma de dinheiro diretamente garantida pelo BCE, e não por um banco comercial privado.

Atualmente, a maioria dos pagamentos digitais assenta em moeda de banco comercial, processada por infraestruturas maioritariamente norte-americanas, como a Visa e a Mastercard. O euro digital pretende reduzir essa dependência, reforçando a autonomia estratégica da área do euro e abrindo espaço para que intermediários financeiros europeus desenvolvam novos serviços de pagamento.

As notas e moedas em circulação não vão desaparecer: os europeus poderão continuar a pagar em dinheiro físico ou optar pelo euro digital, que será gratuito e aceite em qualquer pagamento digital na zona euro.

Teste-piloto arranca em 2027

O BCE deu um passo concreto na semana passada ao convocar prestadores de serviços de pagamento interessados em participar num teste-piloto do euro digital, previsto para o segundo semestre de 2027. O projeto terá a duração de 12 meses e funcionará como uma versão beta da moeda digital, em ambiente controlado.

Durante a fase de testes, serão avaliadas a funcionalidade técnica, os processos operacionais e a experiência dos utilizadores. Os participantes, que incluirão funcionários dos bancos centrais do Eurossistema e trabalhadores de empresas sediadas nas instalações do BCE, como cafés e restaurantes, poderão realizar pagamentos entre particulares (online e offline, via tecnologia NFC) e entre particulares e empresas, tanto em loja física como em plataformas de comércio eletrónico.

O unicórnio português Feedzai vai assumir um papel central na prevenção de fraudes do euro digital. Após um processo de concurso iniciado em janeiro de 2024, a empresa foi escolhida pelo BCE como fornecedora principal, num contrato de quatro anos que pode atingir os 237 milhões de euros.

Como qualquer inovação de escala, o euro digital enfrenta críticas. Os principais pontos de preocupação incluem:

Privacidade e vigilância: a moeda digital permitiria ao BCE e aos governos monitorizar transações, levantando receios sobre um sistema de pagamentos centralizado e controlado.

a moeda digital permitiria ao BCE e aos governos monitorizar transações, levantando receios sobre um sistema de pagamentos centralizado e controlado. Risco para a banca: em períodos de crise, os cidadãos poderiam transferir depósitos em massa para carteiras de euro digital, desestabilizando o sistema bancário tradicional.

em períodos de crise, os cidadãos poderiam transferir depósitos em massa para carteiras de euro digital, desestabilizando o sistema bancário tradicional. Exclusão digital: idosos e pessoas com menos literacia tecnológica poderiam ficar de fora, agravando desigualdades no acesso a serviços financeiros.

idosos e pessoas com menos literacia tecnológica poderiam ficar de fora, agravando desigualdades no acesso a serviços financeiros. Segurança: fraudes, falhas técnicas ou perda de dados são riscos que qualquer infraestrutura digital de grande escala enfrenta.

fraudes, falhas técnicas ou perda de dados são riscos que qualquer infraestrutura digital de grande escala enfrenta. Fim do anonimato: há quem tema que o euro digital acelere a substituição do dinheiro físico, reduzindo a liberdade e o anonimato nas transações quotidianas.

Todas estas questões vão estar em cima da mesa na 2.ª edição do Banking on Change, que se realiza na próxima quarta-feira, 11 de março, no Centro Cultural de Belém (CCB).

O evento conta com a presença do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e inclui um painel dedicado ao tema “O Euro Digital É uma Alternativa aos Criptoativos?”, com a participação de Diogo Mónica, CEO da Anchorage Digital, e Hélder Rosalino, CEO da Valora (Banco de Portugal).

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição e limitada à lotação da sala. Consulte o programa completo e inscreva-se aqui.