Americano investe 10 milhões de euros em enoturismo no Douro

Foi em 2022 que o americano David Sylvester se “apaixonou” pela região vinhateira do Douro e comprou uma quinta centenária no Vale do Roncão, em Alijó. Esta segunda-feira, lançou os primeiros vinhos DOC e Vinho do Porto, de edição limitada, “ao estilo Napa Valley”, com os Estados Unidos como principal mercado. As novas referências fazem parte dos 10 milhões de euros de investimento num projeto de enoturismo que prevê concluir em 2030. E que inclui ainda a construção de uma guest house, adega e edifício para provas.

Na quinta Kimbrel Wines, que data de 1851, em pleno Douro vinhateiro, David Sylvester decidiu casar a tradição duriense com a tecnologia de ponta e nova maquinaria. “A Kimbrel Wines Company é a fusão do melhor da tradição do Douro com a inovação e tecnologia do mundo. A nossa equipa trabalhou nas melhores adegas do mundo”, começa por contar o produtor durante a apresentação do novo portfólio, que decorreu no mercado Time Out Porto.

Quando David Sylvester embarcou nesta aventura no Douro, juntamente com o enólogo português Isaac Campelo, já trazia na bagagem a experiência que foi acumulando nas empresas produtoras de vinho em Napa Valley, Califórnia, onde trabalhou, e nas viagens que fez pelo mundo vinícola.

“Estamos a tentar desenvolver o estilo Napa Valley nas vinhas do Douro, desde a precisão com que fazemos as microvinificações e micro-seleções durante a vindima”, assinala, por sua vez, o enólogo português Isaac Campelo, que se juntou ao projeto vinícola desde a primeira hora.

A Kimbrel Wines Company é a fusão do melhor da tradição do Douro com a inovação e tecnologia do mundo. A nossa equipa trabalhou nas melhores adegas do mundo. David Sylvester CEO da Kimbrel Wines Company

Dos 12 hectares de vinha, grande parte vinhas velhas, com cerca de 30 castas, o produtor e o enólogo lançam esta segunda-feira os tintos Lameiro, Laurioza e Mortorios, e um Porto Vintage, a 85 euros cada. Acresce ao portfólio um Tawny 50 anos que já ronda os 450 euros e fazia parte do legado da quinta, distribuída por 30 hectares, que passou pelas mãos de três famílias até o empresário americano a adquirir em 2022.

Desde cedo, produtor e enólogo apostaram numa produção mais limitada, que anualmente não deverá ultrapassar as 20.000 garrafas de vinho — 7.000 de DOC Douro e 13.000 de Vinho do Porto — de olhos postos no mercado premium que procura experiências vínicas mais exclusivas. “A Kimbrel foi desenhada para posicionar o Douro no mapa mundial do vinho de forma sofisticada e consistente”, frisa o empresário americano, que passa a maior parte do ano nos Estados Unidos.

Foi em homenagem ao seu avô David Sylvester, fundador e condecorado aviador da Força Aérea dos Estados Unidos, que o produtor batizou a quinta de “Kimbrel”. “É desta linhagem que a marca retira os seus valores fundamentais: visão estratégica e rigor técnico inegociável”, detalha.

Com o objetivo de reforçar o posicionamento da marca, o empresário americano não se ficou pela produção de vinho. Quis elevar a fasquia e, num investimento de 10 milhões de euros, avança até 2030 com um projeto de enoturismo que inclui a inauguração de um edifício de degustação em vinhedo, em 2028, uma guest house em 2029 e a construção de uma adega de produção em 2030.

David Sylvester aposta, assim, na produção de vinho e enoturismo de luxo com estadia e provas, numa altura em que o setor vitícola sofre quebras nas vendas. “Estamos a tentar elevar a outra escala a viticultura e enoturismo”, vinca. O empresário tem os Estados Unidos como principal mercado dos vinhos DOC e Vinho do Porto que está agora a lançar.

No restante terreno da propriedade foram, entretanto, plantados olivais, jardins e pomares, destacando o compromisso com práticas vitivinícolas sustentáveis e a preservação ecológica.