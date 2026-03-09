“Tudo farei para estancar frenesim eleitoral”. Seguro diz que chumbo do OE não tem de implicar eleições

António José Seguro toma posse esta segunda-feira como o 21.º Presidente da República Portuguesa, numa cerimónia na Assembleia da República, dando início a um mandato de cinco anos. Figura equilibrada, ponderada, prudente e de consensos, que coloca os interesses do país acima dos pessoais e partidários, promete ser o porto seguro da estabilidade da legislatura, recusando ciclos políticos curtos.

A dissolução da Assembleia da República — a “bomba atómica” presidencial — será o último recurso, garante. “Quanto à duração da legislatura, não será por mim que ela será interrompida”, prometeu Seguro.

Mas há linhas vermelhas intransponíveis. As mudanças ao Código do Trabalho não passarão tal como estão e sem um acordo de concertação social com patrões e sindicatos, avisou no único frente-a-frente que opôs Seguro a André Ventura na segunda volta para as presidenciais, que antecederam a ida às urnas, a 8 de fevereiro.