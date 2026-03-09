Canadá e Portugal reforçam cooperação na defesa

O Canadá e Portugal reforçaram a cooperação no domínio da defesa com a assinatura de um contrato governamental de 39 milhões de dólares canadianos (cerca de 26 milhões de euros) destinado à modernização de cinco aeronaves P-3C Orion da Força Aérea Portuguesa.

O acordo foi formalizado através da Canadian Commercial Corporation (CCC), empresa pública do Governo do Canadá responsável por contratos governamentais internacionais, em parceria com a General Dynamics Mission Systems–Canada (GDMS-Canada), empresa tecnológica do setor da defesa.

Segundo o Ministério do Comércio Internacional do Canadá, o contrato prevê a modernização de cinco aeronaves adicionais da frota portuguesa P-3C Orion, com o objetivo de prolongar a sua vida útil e reforçar as capacidades operacionais da Força Aérea Portuguesa.

Os trabalhos serão conduzidos pela GDMS-Canada e deverão contribuir para a manutenção de até 50 postos de trabalho no Canadá, além de reforçar a cooperação industrial e tecnológica entre os dois países.

O ministro canadiano do Comércio Internacional, Maninder Sidhu, afirmou que o projeto representa mais um passo no aprofundamento das relações económicas e de defesa entre Otava e Lisboa. “Canadá e Portugal partilham uma forte parceria económica assente em interesses comuns e em fortes ligações entre as pessoas. Esta iniciativa aprofunda a nossa relação bilateral no comércio e na defesa e reforça a cooperação com aliados europeus”, afirmou Sidhu. Segundo o governante, o projeto também contribui para reforçar as cadeias de abastecimento transatlânticas e promover maior estabilidade económica entre a América do Norte e a Europa.

O presidente e diretor-executivo da Canadian Commercial Corporation, Bobby Kwon, sublinhou que o contrato demonstra a capacidade da indústria canadiana para fornecer soluções tecnológicas avançadas em projetos internacionais de defesa. De acordo com Kwon, a parceria entre a CCC e a GDMS-Canada combina experiência na gestão de contratos governamentais com tecnologia especializada, contribuindo para melhorar a interoperabilidade entre aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Já Joel Houde, vice-presidente e diretor-geral da General Dynamics Mission Systems-Canada, destacou que o novo contrato dá continuidade ao trabalho iniciado anteriormente na modernização da frota portuguesa de aeronaves P-3C. “O programa reflete a confiança nas soluções canadianas de guerra antissubmarina e na nossa experiência na integração de sistemas avançados para aeronaves de patrulha marítima”, afirmou. Segundo o responsável, a modernização permitirá reforçar as capacidades operacionais das aeronaves portuguesas em missões no Atlântico, incluindo operações no quadro da NATO.

O contrato surge na sequência de um acordo semelhante assinado em 2022, que permitiu modernizar parte da frota portuguesa de aeronaves P-3C Orion. A aeronave P-3C Orion constitui um dos principais meios da Força Aérea Portuguesa para missões de patrulhamento marítimo, guerra antissubmarina, vigilância, recolha de informação e operações de busca e salvamento no Atlântico.

Dados oficiais indicam que o comércio bilateral de mercadorias entre Canadá e Portugal atingiu 3,24 mil milhões de dólares canadianos em 2024 (cerca de 2,2 mil milhões de euros), com destaque para exportações canadianas de aeronaves e componentes, oleaginosas e cereais.

A Canadian Commercial Corporation mantém um histórico de colaboração com a General Dynamics Mission Systems–Canada, tendo participado em contratos governamentais conjuntos avaliados em mais de 450 milhões de dólares (305 milhões de euros) destinados a projetos de defesa e segurança em vários países.