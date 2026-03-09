CEO da EDP Renováveis sem bónus após regresso aos lucros

O CEO da EDP Renováveis não teve direito a qualquer bónus no ano passado, ano em que a empresa voltou aos lucros, depois de ter recebido quase 270 mil euros em prémios no ano anterior. Miguel Stilwell d’Andrade auferiu um salário fixo de 550 mil euros enquanto líder máximo da empresa de energia renováveis em 2025, o mesmo que em 2024.

Também o administrador financeiro da EDP Renováveis, Rui Teixeira, não recebeu prémio de desempenho, mantendo-se a remuneração fixa nos 360 mil euros anuais.

De acordo com a folha de pagamentos, a EDP pagou cerca de 1,9 milhões de euros aos dois executivos e aos sete administradores não executivos no ano passado, mostram os documentos enviados pela empresa ao mercado.

A EDP Renováveis regressou aos lucros no ano passado, com um resultado líquido de 216 milhões de euros, depois dos prejuízos de 556 milhões registados em 2024. Por conta disso, vai pagar um dividendo flexível de 13 cêntimos.

Os acionistas reúnem-se em assembleia geral no próximo dia 13 de abril.