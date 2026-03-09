CNP Assurances regista lucros de 1.492 milhões de euros em 2025

Os lucros da CNP Assurances subiram 8,6% em 2025 em termos homólogos, registando uma receita de prémios de 39.100 milhões de euros. Já o lucro líquido foi de 1.492 milhões de euros, avançou a seguradora em comunicado.

O rácio de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR), que resulta da agregação das cargas de capital relativas aos vários riscos a que as empresas de seguros se encontram expostas, foi de 256%, mais 19 pontos percentuais face ao final de 2024.

O património líquido atingiu os 22.700 milhões de euros, um aumento de 1.700 milhões face ao final de 2024. Já a margem líquida de serviço contratual (MLSC), que representa lucros futuros esperados dos contratos de seguro ainda não reconhecidos em resultados, subiu para 11,600 milhões de euros, mais 1,700 milhões do que no mesmo período.

A MSCI, especialista em avaliação de performance ESG, atribuiu à CNP Assurances a avaliação máxima, AAA, com uma pontuação de 9,7 e 10.

A seguradora aumentou também os seus investimentos verdes para 33.000 milhões de euros em 2025, em comparação com os 29.400 milhões de euros em 2024. Já os investimentos com impacto subiram para os 2.000 milhões de euros, mais do que os 1.700 milhões de euros no final de 2024.

Nesse sentido, o grupo anuncia que reduziu a pegada de carbono da carteira de investimentos para 37 kg de CO₂ equivalente por cada mil euros investidos.

Além disso, criou um total de 15 produtos especialmente desenhados para populações vulneráveis.

“O Grupo apresentou um desempenho excelente, com receitas recorde de prémios de 39.100 milhões de euros, impulsionadas pelo impulso das vendas no La Banque Postale e pelo crescimento em todos os nossos segmentos”, explica Marie-Aude Thépaut, diretora-geral da CNP Assurances. “Outro motivo de orgulho é que estamos a concluir a primeira ronda de objetivos da nossa missão corporativa com o 98% das metas estabelecidas para 2025 alcançadas”.

Entre os motores para este crescimento está: o lançamento da CNP Assurances Protection Sociale em França, com receitas de prémios de 900 milhões de euros; a aceleração da CNP Assicura em Itália, com um crescimento de 13% em novos investimentos; e assinatura de uma aliança no Brasil com a Embracon.

Com a CNP Assurances e a CNP Caution, a seguradora francesa está atualmente em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS), através da sucursal espanhola CNP Iberia, no negócio de vida e proteção de pagamentos, tanto na modalidade de seguro direto como

de resseguro. Registada também na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) está a CNP Santander Insurance Europe DAC e a CNP Santander Insurance Life DAC.