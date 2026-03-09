CTT investem dois milhões em novo centro operacional em Sintra

Os CTT inauguraram um novo Centro Operacional automatizado em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, criando cerca de 350 postos de trabalho. Num comunicado, o grupo postal salienta que o investimento foi de dois milhões de euros.

As novas instalações contam com um sorter automático de 60 saídas, com capacidade para processar até 6.000 objetos objetos por hora, totalizando cerca de 126 mil objetos por dia. O centro permitirá preparar até 300 rotas de distribuição e atenderá aproximadamente 900 mil pessoas. A área atual é de 5.000 m2, mas está prevista a possibilidade de expansão caso a operação o justifique.

João Bento, CEO dos CTT, explica que “a abertura deste novo Centro Operacional representa um passo estratégico para melhor servir a zona da Grande Lisboa, reforçando substancialmente a nossa capacidade de tratamento de encomendas através de um sorter totalmente automatizado em que, curiosamente, introduzimos pela primeira vez na nossa rede ibérica, um equipamento de individualização de pacotes (singulator) especialmente vocacionado para a indução de grandes volumes de pacotes B2C. Este investimento permite-nos responder com maior eficiência e qualidade às necessidades dos nossos clientes, demonstrando de forma clara o nosso compromisso contínuo com a modernização e a inovação das operações”, afirma citado em comunicado.

A inauguração reforça a capacidade logística da empresa face ao crescimento do comércio eletrónico. É o segundo centro operacional automatizado inaugurado em Portugal no último ano, depois do de Algoz, em julho, enquanto em Espanha foram abertos novos centros em Málaga, Múrcia e Valência. Atualmente, os CTT operam 75 centros na Península Ibérica, dos quais 31 são totalmente automatizados, 17 servindo os dois países, com capacidade de processar até um milhão de encomendas por dia durante a época alta.

Os CTT estão em processo de transição de liderança. João Bento termina o mandato em abril e será sucedido por Guy Pacheco, até aqui administrador financeiro da empresa.