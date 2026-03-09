Imobiliário

Custos de construir casa nova aumentam 3,7% no arranque do ano

Mão-de-obra continua a puxar pelos custos de construção de habitação nova, que aumentou 3,7% em janeiro.

Construir uma casa está mais caro desde o início do ano. Os custos de construção de habitação nova aumentaram 3,7% em janeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). A mão-de-obra continuou a puxar pelos preços.

(Notícia em atualização)

