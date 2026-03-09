Deloitte Legal TELLES assessora acionistas da Seguramos na venda de 45% do capital social à MDS

A Deloitte Legal TELLES assessorou os acionistas da Seguramos na venda de 45% do capital social à MDS. Com a concretização deste negócio, a MDS torna-se acionista maioritária da empresa, naquela que é a maior operação de Fusões e Aquisições (M&A) alguma vez realizada por um corretor sediado em Portugal.

Este negócio estratégico dita um novo capítulo para o setor segurador nacional. A operação junta o corretor líder a um dos dez maiores corretores em volume de negócios, permitindo à MDS passar a gerir um volume de prémios de cerca de 600 milhões de euros e receitas de aproximadamente 95 milhões de euros no mercado nacional. Com a integração da Seguramos, a MDS duplica a sua rede de agentes para cerca de 1.000 e expande a sua presença territorial, passando a contar com 49 escritórios.

A Deloitte Legal TELLES acompanhou os acionistas no âmbito da Due Diligence realizada pelos assessores da Compradora à Seguramos e, em simultâneo, a definição da estrutura da transação. Numa segunda fase, a Deloitte Legal TELLES assessorou a negociação do contrato de compra e venda das ações detidas pelo Grupo PROEF, representativas de 45% do capital social da Seguramos, do aumento de capital da Seguramos, através do qual a MDS passou a deter 50,1% do capital da Seguramos, bem como do acordo parassocial celebrado entre o Grupo MRGS e a MDS.

A operação foi liderada por Cristina Ferreira, Sócia da área de Corporate, Transacional e Private Equity e por Miguel Torres, Sócio da área de Fiscal da Deloitte Legal TELLES, com o apoio de Maria José Aires Pereira e Flávia Sampaio. De acordo com Cristina Ferreira, Sócia da área de Corporate, Transacional e Private Equity da Deloitte Legal TELLES, “esta operação histórica para o setor da corretagem de seguros em Portugal reflete a vasta experiência da Deloitte Legal TELLES em transações de M&A de elevada complexidade. É com enorme satisfação que apoiamos a MDS nesta sua estratégia de crescimento, consolidação e reforço da sua liderança destacada no mercado nacional.”