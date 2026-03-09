Depois de escalar até máximos de 2022, petróleo volta a negociar abaixo dos 100 dólares

Os mercados petrolíferos viveram uma verdadeira montanha-russa esta segunda-feira, voltando a fazer soar os alarmes dos investidores mundiais. Depois de ter saltado para valores de 2022, ao tocar nos 119,50 dólares, registando a maior subida intradiária de sempre, o barril de Brent encerrou a valorizar mais de 6,5%, a rondar os 99 dólares.

O Brent, negociado em Londres, fechou a subir 6,76% para 98,96 dólares por barril, enquanto o WTI ganhou 4,26% para 94,77 dólares por barril. Ganhos bastante contidos face aos valores que marcaram o início do dia: Brent atingiu um máximo diário nos 119,50 dólares, o maior aumento absoluto de preço num único dia, e o de WTI atingiu 119,48 dólares por barril.

A sustentar a escalada do petróleo estiveram as notícias de que a Arábia Saudita e outros membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cortaram a sua produção devido aos constrangimentos gerados pelo conflito no Médio Oriente, que fechou quase totalmente o Estreito de Ormuz.

A subida dos preços da energia levou os ministros das Finanças do G7 a realizar uma reunião de emergência para discutir uma resposta à crise, admitindo a libertação de reservas estratégicas. Esta medida acabou por não ser aprovada, pelo menos para já, mas esta terça-feira é esperada uma nova discussão, desta vez entre os ministros das Energia deste restrito clube de países.

Foi precisamente após o G7 ter anunciado que iria realizar esta reunião e ter colocado em cima da mesa a possibilidade de libertar reservas que os preços começaram a aliviar.

“Desde que a reunião foi anunciada, o preço do Brent caiu quase 20 dólares e a maioria dos índices bolsistas recuperou de forma convincente durante a manhã. No entanto, esta intervenção poderá revelar-se insuficiente caso o conflito com o Irão se prolongue durante mais algumas semanas e o estreito de Ormuz continue condicionado”, comenta Henrique Valente, analista da ActivTradesEurope.

Não é apenas o petróleo que está a disparar devido ao conflito no Médio Oriente. Também o gás natural é o reflexo dos problemas na região. Desde o primeiro ataque dos EUA e de Israel ao Irão, a 28 de fevereiro, o preço spot do gás natural na Europa disparou 110%, com os contratos de futuros de primeiro vencimento no hub TTF a chegarem a negociar nos 69,5 euros por megawatt hora (MWh) esta segunda-feira, o valor mais alto desde janeiro de 2023.

Com os preços a dispararem têm crescido os receios em torno de um abrandamento da economia, acompanhado de uma subida da inflação, o que forçaria os bancos centrais a inverter o atual ciclo de descida de taxas de juros e a regressarem a uma tendência de subidas, para conter os preços.