Dona do Meo Arena chega a acordo com justiça norte-americana em ação antimonopolista

O processo contra a Live Nation acusava-a de ter estabelecido um monopólio ilegal no mercado dos eventos de entretenimento ao vivo. A empresa está presente em Portugal, onde comprou o Meo Arena.

A maior promotora de música do mundo, a norte-americana Live Nation, chegou a acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, no caso de uma ação antimonopolista, segundo a imprensa daquele país.

O processo foi levantado em 2024 pelo Departamento de Justiça, em conjunto com dezenas de procuradores-gerais estaduais, acusando a empresa de ter estabelecido um monopólio ilegal no mercado dos eventos de entretenimento ao vivo, por controlar bilheteira, espaços e a promoção de artistas.

A Live Nation é proprietária da plataforma de bilheteira Ticketmaster e de 78% das maiores salas de concertos dos Estados Unidos da América, segundo a acusação, que põe para lá dos 80% o controlo da empresa sobre as vendas de bilhetes das arenas de concertos.

Em fevereiro, como recordava o New York Times há dias, o juiz do caso afastou parte das acusações, mas o julgamento foi por diante e teve início na semana passada, com os depoimentos de testemunhas a começarem no final da semana. A acusação apontava o dedo à Live Nation alegando que esta fazia uso de ameaças e retaliações várias para “sufocar a concorrência”, como lembrou a agência Associated Press (AP), que não tinha ainda os detalhes do acordo.

Já segundo a publicação Politico, que avançou a notícia do acordo em primeira mão, este prevê o pagamento de cerca de 200 milhões de dólares aos estados que participaram na ação e que a plataforma Ticketmaster passe a poder ser usada por empresas rivais. Segundo o mesmo meio, vão ser definidos limites aos contratos de exclusividade entre a Ticketmaster e as arenas de concertos.

Para lá disso, a Live Nation vai ter de alienar mais de dez dos anfiteatros de que é proprietária e reduzir as taxas que cobra a um máximo de 15% do preço de um bilhete.

A gigante global entrou em Portugal em 2024 com a compra da Ritmos&Blues e da gestora da MEO Arena, em Lisboa. A Live Nation Entertainment apresenta-se como “a maior empresa de entretenimento ao vivo do mundo” e opera em várias frentes nesta indústria, na produção de espetáculos, promoção de artistas, exploração de salas e venda de bilhetes.

Como recordava a Autoridade da Concorrência, em 2024, em Portugal, a Live Nation “encontra-se ativa na promoção do festival Rock in Rio Lisboa”, através da sua subsidiária Better World, “e detém, ainda, uma participação no festival Rolling Loud”.