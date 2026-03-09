Inteligência Artificial

Empresa que trouxe ‘chips’ Nvidia para Sines levanta dois mil milhões de dólares

A Nscale, que escolheu instalar no Alentejo 12.600 processadores altamente avançados de inteligência artificial da Nvidia, para servir a Microsoft, fica avaliada em 14,6 mil milhões.

A britânica Nscale anunciou esta segunda-feira que levantou dois mil milhões de dólares numa ronda de financiamento Series C, liderada pela norueguesa Aker ASA e pela americana 8090 Industries. A operação avalia em 14,6 mil milhões de dólares esta empresa conhecida em Portugal por estar envolvida num investimento multimilionário da Microsoft em Sines.

Conforme anunciado em novembro, a Nscale foi a empresa que escolheu o centro de dados da Start Campus, no litoral alentejano, para aí instalar 12.600 placas gráficas de última geração da Nvidia que irão servir a Microsoft. A gigante tecnológica vai investir dez mil milhões de euros em Portugal ao abrigo deste projeto de infraestrutura para inteligência artificial (IA).

“Esta é a quarta revolução industrial; o mundo está a mudar muito rapidamente. Nos próximos cinco anos, a inteligência artificial será integrada em cada indústria, cada produto e cada emprego. Acelerando a descoberta de medicamentos, prolongando a vida humana, autonomizando as viagens e a robótica, aumentando a produção e desencadeando um crescimento massivo”, diz Josh Payne, CEO e fundador da Nscale, citado em comunicado.

Neste novo financiamento de dois mil milhões de dólares participaram também a Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Liden Advisors, Nokia, Nvidia e Point72. Simultaneamente, a Nscale anunciou esta segunda-feira que os ex-Meta Sheryl Sandberg e Nick Clegg irão juntar-se ao seu conselho de administração.

A Nscale resultou de um spinoff em 2024 da empresa de infraestrutura de mineração de bitcoin Arkon Energy e tem vindo a investir fortemente na expansão da infraestrutura de IA em todo o mundo, para alguns dos nomes mais conhecidos deste ecossistema, incluindo a OpenAI.

