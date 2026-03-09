Espanhola Soledad e Pneus Alcaide unem-se para “reforçar a capacidade em Portugal”

O grupo espanhol Soledad e a portuguesa Pneus do Alcaide criaram uma nova empresa, a Alcaide & Soledad Pneus e Mecânica, com o objetivo de “reforçar a capacidade de atendimento em Portugal e melhorar o serviço para clientes empresariais, frotas e utilizadores individuais”.

“A criação desta nova empresa combina a experiência técnica e o conhecimento do mercado local da Pneus do Alcaide com a capacidade operacional e a rede ibérica do Grupo Soledad”, escreveu o grupo espanhol em comunicado.

Fundada em 1984, o Grupo Soledad assume-se como líder na indústria de pneus e borracha em Espanha, Portugal e França. Em 2024, alcançou um volume de negócios consolidado superior a 400 milhões de euros e é composto por 36 empresas, incluindo redes de retalho e oficinas como a Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar e Neumago.

A Pneus do Alcaide começou em 1981 como uma pequena loja de pneus para veículos ligeiros e pesados ​​e, ao longo dos anos, evoluiu para uma empresa de referência regional na venda de pneus, assistência técnica e serviços mecânicos rápidos.