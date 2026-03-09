Espanhola Soledad e Pneus Alcaide unem-se para “reforçar a capacidade em Portugal”
Com 36 empresas e vendas superiores a 400 milhões de euros, o grupo Soledad criou a joint venture Alcaide & Soledad Pneus e Mecânica em parceria com a portuguesa Pneus do Alcaide.
O grupo espanhol Soledad e a portuguesa Pneus do Alcaide criaram uma nova empresa, a Alcaide & Soledad Pneus e Mecânica, com o objetivo de “reforçar a capacidade de atendimento em Portugal e melhorar o serviço para clientes empresariais, frotas e utilizadores individuais”.
“A criação desta nova empresa combina a experiência técnica e o conhecimento do mercado local da Pneus do Alcaide com a capacidade operacional e a rede ibérica do Grupo Soledad”, escreveu o grupo espanhol em comunicado.
Fundada em 1984, o Grupo Soledad assume-se como líder na indústria de pneus e borracha em Espanha, Portugal e França. Em 2024, alcançou um volume de negócios consolidado superior a 400 milhões de euros e é composto por 36 empresas, incluindo redes de retalho e oficinas como a Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar e Neumago.
A Pneus do Alcaide começou em 1981 como uma pequena loja de pneus para veículos ligeiros e pesados e, ao longo dos anos, evoluiu para uma empresa de referência regional na venda de pneus, assistência técnica e serviços mecânicos rápidos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Espanhola Soledad e Pneus Alcaide unem-se para “reforçar a capacidade em Portugal”
{{ noCommentsLabel }}