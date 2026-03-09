Filho de Khamenei é o novo líder supremo do Irão
Aos 56 anos, Mojtaba Khamenei torna-se líder supremo do Irão, em plena ofensiva militar dos EUA e de Israel contra o país. Arrisca tornar-se num alvo a abater.
Mojtaba Khamenei, filho do ayatollah Ali Khamenei, é o novo líder supremo do Irão, revelou a televisão estatal iraniana. O sucessor do ayatollah Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.
Segundo a imprensa internacional, Mojtaba Khamenei, com 56 anos, é próximo da Guarda Revolucionária do Irão. A sua escolha está a ser vista como um desafio a Donald Trump, Presidente dos EUA, que queria ter um veto na escolha da nova liderança do Irão.
Com esta nomeação, Mojtaba Khamenei arrisca tornar-se um alvo a abater para as forças dos EUA e de Israel. A escolha remete para uma solução de continuidade do regime que israelitas e norte-americanos querem derrubar.
