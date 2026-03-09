Fisioterapeuta de Torres Vedras fortalece negócios na área da saúde

Formada em fisioterapia na Escola Superior de Saúde Atlântica, Ana Gonçalves começou a trabalhar na clínica Fisiotorres em 2007 e, passados dois anos, com apenas 24 anos, adquiriu o negócio localizado em Torres Vedras porque “surgiu a oportunidade”, conta ao ECO/Local Online. Depois da aquisição começou “a apaixonar-se pela gestão”, apesar de admitir que “cometeu alguns erros”, numa fase inicial.

Em 2015, ano em que nasce o primeiro filho, iniciou uma parceria através de um contrato de exploração de 25 anos no Espaço Saúde Física em Torres Vedras. Um ano depois foi diagnosticada com uma doença e viu-se obrigada a ausentar-se dos negócios.

“Foi nesta altura que percebi que não adiantava só ser boa profissional de saúde, e tinha de perceber de gestão”, diz Ana Gonçalves.

Foi neste infortúnio que começou a investir em competências de gestão e tirou o executive master em Gestão de Serviços de Saúde, pelo INDEG – ISCTE Executive Education, e mais tarde um mestrado em Gestão de Empresas, realizado no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE).

Em 2018 expandiu o Espaço Saúde Física para outra freguesia de Torres Vedras e, dois anos mais tarde, confrontada com a pandemia de Covid-19, enfrentou “alguma instabilidade”. Com as três clínicas fechadas temporariamente, fruto da pandemia, e mais de 100 colaboradores, Ana Gonçalves viu, ainda assim, uma oportunidade de negócio na crise.

Saltou para o digital e criou a Academia Negócios de Saúde (ANS), plataforma nascida com o objetivo de ajudar outros empreendedores da área da saúde a não fecharem portas e alcançarem rentabilidade.

Antes de nascer oficialmente a Academia Negócios de Saúde, Ana Gonçalves lançou em março de 2020 o seu primeiro e-book, apresentando estratégias para as clínicas se adaptarem em tempos de pandemia. Em apenas 24 horas alcançou quase três mil downloads. Depois, começaram a pedir-lhe para fazer uma live para esclarecer dúvidas e assim surge o primeiro curso.

“Fomos evoluindo, a pandemia passou e fomos criando cursos e absorvendo o mercado na área da formação e consultoria”, conta ao ECO/Local Online Ana Gonçalves, fundadora e CEO da Academia Negócios de Saúde, realçando que “não são apenas formadores na área de gestão” e que “vivem, na prática, os desafios dos profissionais de saúde” tendo em conta que a própria é profissional de saúde e gestora.

“Quando tirei o executive master e o mestrado em Gestão de Empresas também senti que muito daquele conteúdo não se aplicava à minha realidade, à minha pequena e média empresa, por isso acredito que trazemos este conteúdo muito descomplicado e muito prático com aquilo que efetivamente funciona no mercado da saúde e no mercado português”, afirma a gestora.

Desde a fundação, em 2020, a Academia Negócios de Saúde já conta com 2.400 clientes, sendo que só no ano passado conquistou 900 destes. Com onze colaborares, a Academia Negócios de Saúde fechou 2025 com uma faturação superior a 1,1 milhões de euros, subida de 24% em comparação com o ano anterior.

“Clínicas de Sucesso” e “Clínicas do Zero” são os dois cursos mais procurados, sendo que o primeiro tem um custo de 2.000 euros e a duração de três dias presenciais, com uma sessão online orientada para dúvidas um mês depois. O curso “Clínicas do Zero” custa 480 euros e é online.

A 25 e 26 setembro, a Academia Negócios de Saúde vai realizar o III Congresso Gestão e Empreendedorismo para Profissionais de Saúde, em Santarém, onde espera reunir cerca de 1.200 participantes.

Nos planos para os próximos anos está a aquisição de mais clínicas na área da saúde, com especial interesse na medicina dentária e estética e com a mira apontada ao norte do país.

Em 2025, após os livros digitais, Ana Gonçalves lançou o seu 1.º livro, intitulado “A arte de gerir um negócio de sucesso”.