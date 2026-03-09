Fundação Mundial da Felicidade anuncia os 25 finalistas da primeira edição dos Prémios FMF para o Bem-Estar nas Organizações
Um reconhecimento que surge com o objetivo de dar visibilidade às empresas que integram o bem-estar das pessoas como eixo estratégico do seu modelo de gestão.
Os prémios serão entregues no próximo dia 19 de março em Las Rozas (Madrid), no âmbito do Festival Mundial da Felicidade, o principal encontro internacional promovido pela Fundação para promover um novo paradigma de desenvolvimento centrado no bem-estar, na consciência e na dignidade humana.
A convocatória desta primeira edição despertou um interesse notável no tecido empresarial, com a participação de empresas de diferentes setores que apresentaram projetos e iniciativas orientadas para melhorar a saúde, o compromisso e a qualidade de vida das suas equipas.
O diretor-geral da Fundação Mundial da Felicidade, Raúl Varela, avaliou muito positivamente a receção da iniciativa: «A resposta que recebemos por parte de empresas de grande relevância demonstra que o bem-estar corporativo deixou de ser um discurso aspiracional para se situar claramente na agenda estratégica das organizações. Cada vez mais empresas compreendem que cuidar das pessoas não é apenas uma questão ética, mas também uma condição para construir empresas mais competitivas, sustentáveis e preparadas para o futuro».
Os Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações nascem com a vocação de impulsionar uma mudança cultural no âmbito empresarial, promovendo um modelo mais exigente e estrutural de gestão do bem-estar. O objetivo é reconhecer as empresas que estão a dar passos firmes para integrar o bem-estar na sua estratégia, cultura corporativa e processos organizacionais.
Nesse sentido, o projeto está intimamente ligado ao desenvolvimento da Certificação de Bem-Estar no Trabalho (CBL), a norma internacional impulsionada pela Fundação Mundial da Felicidade em parceria com a AENOR, que permite avaliar de forma rigorosa e verificável o bem-estar dentro das organizações.
O júri dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações analisou as candidaturas recebidas com base em critérios como a inovação, o impacto nas pessoas, a coerência estratégica dos projetos e a sua capacidade de gerar modelos replicáveis no tecido empresarial.
A presidente do júri, María Marshall-Clarke, membro do Comité Organizador do Festival Mundial da Felicidade, destacou o nível das iniciativas apresentadas e salientou que «a qualidade dos projetos que recebemos foi extraordinária. Muitas organizações estão a desenvolver iniciativas muito sólidas para integrar o bem-estar na sua cultura e na sua estratégia. Precisamente por isso, a seleção dos 25 finalistas foi um processo especialmente complexo para o júri».
Marshall-Clarke salientou ainda que estes prémios representam um dos pilares estratégicos da Fundação: «O bem-estar nas organizações é uma das grandes linhas de trabalho da Fundação Mundial da Felicidade, e os prémios refletem essa prioridade. A gala que realizaremos no dia 19 de março durante o Festival Mundial da Felicidade será uma oportunidade para dar visibilidade às empresas que estão a liderar essa mudança cultural e para inspirar muitas outras organizações a seguirem o mesmo caminho”.
A entrega dos prémios acontecerá durante o Jantar de Gala do Festival Mundial da Felicidade, que reunirá em Las Rozas líderes empresariais, especialistas internacionais, representantes institucionais e agentes de mudança. O festival, que se realizará de 19 a 22 de março, abordará durante quatro dias questões-chave como a liderança empresarial, a saúde mental, a educação, a cultura do bem-estar e o papel das cidades na construção de sociedades mais humanas e sustentáveis.
A gala dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações tornar-se-á assim um dos momentos centrais do encontro, consolidando o compromisso da Fundação Mundial da Felicidade com a transformação do mundo do trabalho e com a construção de empresas mais humanas, resilientes e conscientes.
No Prémio à Trajetória Mais Consolidada em Bem-Estar, os finalistas na categoria Grandes Empresas são Ferrovial, Cívica, Knowmad Mood, Leroy Merlin e AXA. E na categoria PME são Codisoil, Fidelitas Neo Construcción, Coach Do, Secureit, Alfasigma e IES Miralbueno.
No Prémio ao Maior Impacto no Bem-Estar das Pessoas, na categoria Grandes Empresas, os finalistas são CaixaBank, ISDIN, Fundación Sanitaria Mollet, Dentsu, Aldeas Infantiles SOS España e Fersa. Na categoria PME: Hotel Casa 1800, PQI, Recordati, Mondo e Eonesia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Fundação Mundial da Felicidade anuncia os 25 finalistas da primeira edição dos Prémios FMF para o Bem-Estar nas Organizações
{{ noCommentsLabel }}