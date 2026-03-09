Fundação Mundial da Felicidade anuncia os 25 finalistas da primeira edição dos Prémios FMF para o Bem-Estar nas Organizações

Os prémios serão entregues no próximo dia 19 de março em Las Rozas (Madrid), no âmbito do Festival Mundial da Felicidade, o principal encontro internacional promovido pela Fundação para promover um novo paradigma de desenvolvimento centrado no bem-estar, na consciência e na dignidade humana.

A convocatória desta primeira edição despertou um interesse notável no tecido empresarial, com a participação de empresas de diferentes setores que apresentaram projetos e iniciativas orientadas para melhorar a saúde, o compromisso e a qualidade de vida das suas equipas.

O diretor-geral da Fundação Mundial da Felicidade, Raúl Varela, avaliou muito positivamente a receção da iniciativa: «A resposta que recebemos por parte de empresas de grande relevância demonstra que o bem-estar corporativo deixou de ser um discurso aspiracional para se situar claramente na agenda estratégica das organizações. Cada vez mais empresas compreendem que cuidar das pessoas não é apenas uma questão ética, mas também uma condição para construir empresas mais competitivas, sustentáveis e preparadas para o futuro».

Os Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações nascem com a vocação de impulsionar uma mudança cultural no âmbito empresarial, promovendo um modelo mais exigente e estrutural de gestão do bem-estar. O objetivo é reconhecer as empresas que estão a dar passos firmes para integrar o bem-estar na sua estratégia, cultura corporativa e processos organizacionais.

Nesse sentido, o projeto está intimamente ligado ao desenvolvimento da Certificação de Bem-Estar no Trabalho (CBL), a norma internacional impulsionada pela Fundação Mundial da Felicidade em parceria com a AENOR, que permite avaliar de forma rigorosa e verificável o bem-estar dentro das organizações.

O júri dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações analisou as candidaturas recebidas com base em critérios como a inovação, o impacto nas pessoas, a coerência estratégica dos projetos e a sua capacidade de gerar modelos replicáveis no tecido empresarial.

A presidente do júri, María Marshall-Clarke, membro do Comité Organizador do Festival Mundial da Felicidade, destacou o nível das iniciativas apresentadas e salientou que «a qualidade dos projetos que recebemos foi extraordinária. Muitas organizações estão a desenvolver iniciativas muito sólidas para integrar o bem-estar na sua cultura e na sua estratégia. Precisamente por isso, a seleção dos 25 finalistas foi um processo especialmente complexo para o júri».

Marshall-Clarke salientou ainda que estes prémios representam um dos pilares estratégicos da Fundação: «O bem-estar nas organizações é uma das grandes linhas de trabalho da Fundação Mundial da Felicidade, e os prémios refletem essa prioridade. A gala que realizaremos no dia 19 de março durante o Festival Mundial da Felicidade será uma oportunidade para dar visibilidade às empresas que estão a liderar essa mudança cultural e para inspirar muitas outras organizações a seguirem o mesmo caminho”.

A entrega dos prémios acontecerá durante o Jantar de Gala do Festival Mundial da Felicidade, que reunirá em Las Rozas líderes empresariais, especialistas internacionais, representantes institucionais e agentes de mudança. O festival, que se realizará de 19 a 22 de março, abordará durante quatro dias questões-chave como a liderança empresarial, a saúde mental, a educação, a cultura do bem-estar e o papel das cidades na construção de sociedades mais humanas e sustentáveis.

A gala dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações tornar-se-á assim um dos momentos centrais do encontro, consolidando o compromisso da Fundação Mundial da Felicidade com a transformação do mundo do trabalho e com a construção de empresas mais humanas, resilientes e conscientes.

No Prémio à Trajetória Mais Consolidada em Bem-Estar, os finalistas na categoria Grandes Empresas são Ferrovial, Cívica, Knowmad Mood, Leroy Merlin e AXA. E na categoria PME são Codisoil, Fidelitas Neo Construcción, Coach Do, Secureit, Alfasigma e IES Miralbueno.

No Prémio ao Maior Impacto no Bem-Estar das Pessoas, na categoria Grandes Empresas, os finalistas são CaixaBank, ISDIN, Fundación Sanitaria Mollet, Dentsu, Aldeas Infantiles SOS España e Fersa. Na categoria PME: Hotel Casa 1800, PQI, Recordati, Mondo e Eonesia.