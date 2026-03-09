Gabi Zaballa é o novo director-geral corporativo do Grupo Sabseg
O Sabseg Group nomeou Gabi Zaballa como novo diretor-geral corporativo, que irá coordenar as àreas de Finanças, Jurídico e Conformidade, Recursos Humanos e Marketing e Comunicação.
O grupo Sabseg nomeou Gabi Zaballa como novo director-geral corporativo, que ficará encarregue da estratégia de crescimento até 2030 em Portugal, Espanha e Itália.
De acordo com o Inese, Zaballa vai assumir a coordenação das poleiros de Finanças, Jurídico e Conformidade, Recursos Humanos e Marketing e Comunicação. Vai também estar a seu cargo a integração operacional das diferentes unidades do grupo, a harmonização de processos e o impulso do crescimento nos mercados em que a empresa desenvolve a sua atividade.
Com mais de 35 anos de experiência no setor segurador, foi director-geral da fundação AON, Deputy CEO dessa mesma corretora nos mercados de Iberia, África e Israel e ainda Vice-Presidente da Aon Espanha.
Citado pelo jornal Seguros News, Eduardo Dávila, presidente e diretor executivo do Sabseg Group, destacou que “a integração de Gabi Zaballa reforça a liderança num momento estratégico para a empresa e permite-nos continuar a avançar na consolidação do nosso projeto no sul da Europa”.
Já fonte portuguesa da Sabseg indica que a “nomeação ocorre ao nível do grupo e não implica qualquer alteração na estrutura de decisão e gestão da SABSEG em Portugal, liderada por Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração e CEO”.
Assegura ainda que a “operação portuguesa mantém a sua total autonomia de atuação e a mesma estratégia de proximidade ao mercado”.
Quanto à nomeação de Zaballa, indica que “naturalmente, a integração de profissionais com a experiência de Gabi Zaballa no grupo é sempre positiva, contribuindo para reforçar a visão estratégica e a partilha de conhecimento do setor segurador”.
