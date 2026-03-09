Governo do Reino Unido vai avaliar compra do Telegraph pela Axel Springer

"Irei avaliar minuciosamente a nova proposta de negócio ao abrigo do regime de interesse público", declarou a ministra britânica da Cultura.

O governo do Reino Unido vai avaliar a aquisição de 575 milhões de libras (cerca de 664,6 milhões de euros) do Telegraph ​Media Group pela Axel Springer. O grupo que detém o Politico ultrapassou a detentora do Daily Mail, a DMGT, na corrida à compra do jornal.

“Irei avaliar minuciosamente a nova proposta de negócio ao abrigo do regime de interesse público e de fusões de meios de comunicação sob influência de estados estrangeiros, no meu papel quase-judicial, conforme estabelecido no Enterprise Act 2002″, afirmou a ministra britânica da cultura, Lisa Nandy, numa declaração escrita, citada pela Reuters.

A DMGT também já reagiu ao negócio. Em declarações à Press Gazette, a dona do Daily Mail afirma que trabalhou “arduamente” para concluir a aquisição do Telegraph. “Estávamos confiantes de que a organização teria prosperado sob a nossa gestão a longo prazo. Estávamos otimistas quanto aos nossos planos de investir no seu jornalismo excecional e de garantir o futuro de uma respeitada marca de media britânica”, explica um porta-voz.

No entanto, deixa críticas ao quadro regulamentar. “Acreditamos que o quadro regulamentar moroso e desatualizado garante que os grupos de jornais nacionais sediados no Reino Unido se encontrem numa enorme desvantagem competitiva em qualquer processo de fusão“, aponta.

O título, um dos jornais mais antigos e politicamente influentes do Reino Unido, com ligações históricas ao Partido Conservador, esteve perto de passar para o controlo do Daily Mail, tendo o processo chegado a transitar para o escrutínio regulatório. Agora, recorde-se o jornal passa para mãos alemãs.

Em comunicado oficial, explica-se que a Axel Springer chegou a um acordo com a RedBird IMI para adquirir o jornal, com ambas as partes a considerarem que a transação “vai preservar a a integridade de uma marca histórica de comunicação social e proporcionar-lhe uma plataforma estimulante de crescimento e expansão para outras geografias“.

O processo de venda do Telegraph arrasta-se há cerca de três anos, desde que o Lloyds Banking Group assumiu o controlo do grupo após o incumprimento de dívidas da família Barclay, antiga proprietária.

Esta aquisição surge num cenário de expansão da Axel Springer, com a expansão do Politico para novos mercados como Espanha e Austrália.