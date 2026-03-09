Habit e NOS expandem parceria de seguros ao mercado empresarial
A Habit e a NOS alargaram parceria para seguros de equipamentos tecnológicos dirigidos ao mercado empresarial contra roubo, furto por arrombamento, derrame de líquidos e danos acidentais.
A insurtech portuguesa Habit volta a associar-se à NOS para a distribuição de seguros de equipamentos tecnológicos direcionada a empresas, com cobertura mundial para dispositivos como telemóveis, tablets, portáteis, smartwatches, consolas e televisões. A solução visa proteger os equipamentos corporativos contra roubo, furto por arrombamento, derrame de líquidos e danos acidentais – incluindo todos os acessórios fornecidos na caixa original, divulgaram em comunicado.
A oferta quer reduzir custos imprevistos e garantir a continuidade operacional quando equipamentos ficam inutilizados por dano ou furto. Ao minimizar o tempo de interrupção da atividade, a solução promete maior eficiência na gestão do parque tecnológico das organizações.
A parceria entre as duas empresas não é nova. Desde 2021 que a Habit é parceiro tecnológico da NOS na distribuição dos seus seguros. A plataforma da insurtech permite que as equipas comerciais da operadora calculem os prémios e concluam adesões de forma rápida, enquanto os clientes gerem as suas apólices de forma autónoma e simplificada.
A NOS comercializa seguros de equipamentos para clientes particulares desde 2019, um negócio que tem duplicado anualmente desde o lançamento. A empresa espera que a adoção por parte das empresas siga uma trajetória semelhante.
A seguradora de suporte deste produto de seguro é a sucursal portuguesa da Chubb.
A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma integrada.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Habit e NOS expandem parceria de seguros ao mercado empresarial
{{ noCommentsLabel }}