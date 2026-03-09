Impacto da IA na moda e no turismo, em debate em Madrid
Os alunos do curso de Gestão de Eventos de Turismo e Moda da escola GBSB Global organizaram a conferência «Business Innovation and Trends: AI-Driven Experiences in Fashion & Tourism & Urban Culture».
De acordo com a GBSB Global, a conferência foi supervisionada por Fernando Moreno e Ruth Domenech. O evento, aberto a todos os públicos e à comunidade estudantil, teve como objetivo explorar como a IA redefine a moda, o turismo, a sustentabilidade e a cultura urbana. Foram abordados temas como a melhoria da experiência do cliente e a implementação de operações inteligentes.
O evento começou com uma série de palestras nas quais se discutiu a adoção da IA em diversas indústrias. Francesc Perelló, da GVC Gaesco, expôs como os investidores avaliam modelos de negócios impulsionados pela IA e criam valor em setores intensivos em dados. Enrique Alcántara, da Stay Unique, explicou aplicações da IA na hospitalidade urbana, como o pricing dinâmico.
Alejandra Bogas, da Efímero, aprofundou a construção de mercados de moda baseados em IA. Rubén González, da Fundación Humana, refletiu sobre os desafios da moda circular e da superprodução. Lu Stokes e Aya Hoteit analisaram o papel da tecnologia na rastreabilidade e na produção responsável na moda.
MODA SUSTENTÁVEL EM DEBATE
O evento também incluiu um desfile de moda sustentável, onde foram apresentadas coleções de designers emergentes de Madrid e Barcelona. Essas coleções exploraram a interseção entre design, tecnologia e sustentabilidade, redesenhando roupas para oferecer uma segunda oportunidade. A Fundação Humana participou com um espaço pop-up, destacando a importância da moda circular.
O dia terminou com uma sessão de networking e gastronomia, onde estudantes, profissionais e convidados desfrutaram de uma experiência culinária inspirada na cultura urbana. Foram oferecidos produtos como queijos, bagels e vinho sem álcool da Natureo, além de um espaço pop-up da Taquería El Criollo.
A GBSB Global Business School, com campus em Barcelona, Madrid e Malta, consolidou-se como uma instituição de ensino reconhecida internacionalmente. Oferece programas de graduação, mestrado e MBA 100% em inglês, destacando o seu foco na inovação e digitalização.
A escola foi oficialmente reconhecida pelo Registo de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) do Governo espanhol, o que reforça a sua legitimidade académica. A GBSB Global também possui uma classificação de 5 estrelas na QS Stars e foi a primeira escola de negócios reconhecida como Microsoft Showcase School.
UM FUTURO PROMISSOR
Com um modelo académico inovador, a GBSB Global oferece diplomas oficiais em áreas como Inovação Empresarial, eSports, Gestão de Blockchain e Fintech. Além disso, promove a democratização do conhecimento digital por meio de bolsas de estudo e colaborações com empresas globais, garantindo a empregabilidade internacional dos seus alunos.
A conferência «BIT Conference» apresenta-se como um espaço fundamental para debater o futuro da moda e do turismo num mundo cada vez mais influenciado pela tecnologia. A participação ativa de estudantes e profissionais sublinha a relevância destes temas na atualidade.
