La Fageda conclui um plano de investimentos de 4,2 milhões de euros na fábrica de laticínios para manter e criar novos postos de trabalho

A Fageda concluiu em março deste ano um plano de investimentos industriais na sua fábrica de laticínios com o objetivo de manter e criar postos de trabalho no Centro Especial de Emprego (CEE) e continuar a gerar oportunidades de trabalho para pessoas com dificuldades especiais de acesso ao mercado de trabalho.

O conselheiro de Empresa e Trabalho, Miquel Sàmper, visitou hoje as novas instalações industriais para conhecer em primeira mão o resultado destes investimentos e o impacto que têm na geração de emprego e no desenvolvimento de um modelo produtivo inclusivo e enraizado no território.

O plano de investimentos, implementado ao longo de dois anos e meio, incluiu a aquisição de novas máquinas e a realização de obras de adaptação industrial com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva da fábrica de laticínios, melhorar a eficiência dos processos, desenvolver uma nova gama de iogurtes com aditivos e adaptar as instalações às novas exigências normativas em matéria de segurança alimentar. Entre as principais ações destacam-se a instalação de um novo tanque de misturas, novos tanques de batidos e uma nova máquina de embalagem, bem como a ampliação do sistema de limpeza CIP, a adaptação da caldeira de biomassa, a instalação de portas corta-fogo, a criação de novos acessos para materiais e pessoas e a construção de novos cais de carga.

A ampliação da capacidade produtiva e a melhoria da eficiência fortalecem o posicionamento da La Fageda no mercado e permitem oferecer novos produtos que respondem às crescentes demandas dos consumidores. Um passo à frente que consolida o projeto social da entidade e reafirma o seu compromisso com a inclusão sociolaboral e o desenvolvimento do território.

O objetivo final deste plano de investimentos foi a manutenção e a criação de novos postos de trabalho protegidos, para continuar a gerar oportunidades de emprego para pessoas com deficiência intelectual, com perturbações mentais ou em risco de exclusão. Por isso, todas as melhorias foram realizadas tendo em conta as necessidades das pessoas que trabalham na fábrica, adaptando os processos e os diferentes locais de trabalho para facilitar a sua autonomia, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho.

As ações realizadas permitiram manter 59 postos de trabalho e criar 10 novos, todos eles ligados à fábrica de laticínios. Desta forma, reforça-se a viabilidade do projeto industrial e consolida-se a missão social da La Fageda.

Atualmente, na La Fageda, há 387 pessoas com contrato de trabalho, das quais 167 trabalham com apoio. A fábrica de laticínios é uma das atividades produtivas que a entidade tem para oferecer trabalho a pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo explica Sílvia Domènech, diretora geral da La Fageda, «a diversidade de atividades produtivas permite conceber percursos flexíveis e personalizados, que têm em conta as capacidades e necessidades de cada pessoa e que combinam formação, acompanhamento e diferentes experiências laborais».

A La Fageda pretende valorizar o papel dos Centros Especiais de Trabalho de iniciativa social como ferramenta de inclusão laboral e de atividade económica real. O investimento público nestes centros gera um retorno económico e social comprovado e tem um impacto direto no emprego e na qualidade de vida das pessoas.

Programas como o «InnvESS – Treball Protegit» permitem reforçar a atividade, a inovação e a sustentabilidade dos Centros Especiais de Emprego e geram novas oportunidades empresariais e de emprego. Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de fortalecer o modelo de financiamento dos Centros Especiais de Emprego de iniciativa social para garantir que possam continuar a desenvolver a sua atividade com estabilidade.

Nesse sentido, Sílvia Domènech destacou que «a colaboração entre a Administração e o setor é fundamental para garantir a viabilidade e a consolidação de um modelo que garanta direitos, emprego e oportunidades reais para as pessoas com mais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho». O projeto apresentado hoje demonstra que a inclusão laboral e a qualidade podem andar de mãos dadas e que a economia social é uma ferramenta eficaz para avançar rumo a sociedades mais coesas e inclusivas.