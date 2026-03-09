LALIGA e a Ceseden assinam um acordo para promover o desporto como ferramenta de diplomacia e «soft power»

O acordo tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e a reflexão conjunta em áreas-chave como a segurança nacional e internacional, a diplomacia, o «soft power» e as alianças internacionais.

Este acordo reforça o compromisso da LALIGA com o desenvolvimento do conhecimento estratégico e com o papel do desporto como uma ferramenta de influência positiva no contexto global, contribuindo para a projeção internacional de Espanha e para o fortalecimento da sua reputação e liderança no exterior.

Para o Ceseden, esta colaboração representa mais um passo na cultura da defesa. A complexidade num cenário tão multifacetado como o atual admite muitas e variadas abordagens. Assim, o tenente-general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, diretor do Ceseden, destacou que «o desporto constitui um vetor de soft power de primeira ordem, capaz de reforçar a projeção externa da Espanha, os seus valores e a sua capacidade de influência a nível internacional».

O presidente da LALIGA, Javier Tebas, destacou que “o desporto consolidou-se como uma ferramenta fundamental para a diplomacia, a reputação e a influência positiva no âmbito internacional. Através da educação e do pensamento estratégico, podemos estruturar esse potencial e colocá-lo ao serviço do posicionamento global de Espanha. Este acordo com o Ceseden reforça o compromisso da LALIGA com o conhecimento e com o papel do desporto nos grandes desafios nacionais e internacionais».

A primeira iniciativa resultante deste acordo será a jornada «Diplomacia e Desporto: o Soft Power na projeção internacional da Espanha», que será realizada no próximo dia 20 de abril nas instalações do Ceseden, em Madrid. O seminário analisará o papel do desporto como elemento de soft power, diplomacia cultural e reputação internacional, bem como a sua contribuição para os objetivos estratégicos da Espanha num contexto global marcado por crescentes desafios geopolíticos.

“A experiência internacional da LALIGA demonstra que o desporto pode ser uma alavanca fundamental para construir alianças, gerar confiança e projetar os valores de um país. Este seminário é o primeiro passo de uma colaboração que aspira a consolidar-se ao longo do tempo e a gerar conhecimento de alto valor», acrescentou Javier Tebas.

A jornada será estruturada em duas mesas de debate. A primeira abordará a diplomacia desportiva na geopolítica contemporânea, o papel do hard power e do soft power, e o papel das ligas e federações como atores da diplomacia pública. A segunda centrar-se-á no Mundial de Futebol de 2030 como projeto de cooperação internacional e diplomacia multilateral, bem como no seu impacto na Marca Espanha, na segurança e no legado geopolítico e social dos grandes eventos desportivos.

O encontro contará com a participação de representantes institucionais e especialistas das áreas desportiva, diplomática e estratégica, e será encerrado com um resumo executivo do dia e a apresentação de uma futura proposta do Curso Executivo em Diplomacia e Desporto, que será desenvolvido no âmbito do acordo entre a LALIGA e o Ceseden.