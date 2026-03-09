Negócios +M

Liga Portugal prepara venda de parte da empresa dos direitos televisivos

 + M,

Com a centralização dos direitos televisivos a atrair sete potenciais compradores, a Liga Portugal estará a preparar a venda de uma participação da unidade de negócios responsável pelo processo.

A venda de parte do capital da Liga Centralização vai mesmo avançar, com a Oakvale Capital a ter sido nomeada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para aconselhar essa venda, avança a Bloomberg. Recorde-se que a Liga Centralização é a unidade de negócios responsável por gerir o processo de centralização dos direitos de transmissão em Portugal.

Em junho do ano passado, ao mesmo jornal, André Mosqueira do Amaral, CEO da Liga Centralização referia que se estava a avaliar se “faz sentido” vender uma parte do capital dessa empresa, tal como aconteceu em Espanha. “Ainda não é claro se há benefício em abrir o capital da empresa”, apontou na altura.

Agora, de acordo com uma fonte que pediu para não ser identificada, um dia do investidor foi agendado para final de abril, de forma a apresentar o projeto a potenciais interessados. Não se sabe a dimensão da participação ou uma possível avaliação.

A Liga Portugal está também a considerar a venda de uma participação numa unidade de negócio separada que deteria infraestruturas tecnológicas, dados e outros ativos comerciais, excluindo direitos de transmissão, apontou a mesma fonte.

Qualquer transação exigiria a aprovação dos clubes e das autoridades relevantes e o calendário de um potencial acordo permanece incerto, explica ainda.

Contactada pela Bloomberg, a Liga Portugal recusou comentar. Já um representante da Oakvale — banco de investimento que se especializa nas indústrias de jogos, apostas e desporto — confirma que está a trabalhar com a Liga, mas sem dar mais detalhes.

Na semana passada, a Liga Centralização havia revelado, em entrevista ao Jornal de Negócios e Record, que a centralização dos direitos televisivos da Liga Portugal já atraiu sete potenciais compradores.

Atualmente, temos sete potenciais ofertantes capacitados e com uma estratégia definida. As ofertas em si serão articuladas numa série de leilões — três tenders que temos calendarizados para 2026 ou, eventualmente, início de 2027”, afirmou o diretor executivo, André Mosqueira do Amaral.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Liga Portugal prepara venda de parte da empresa dos direitos televisivos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Desporto
Centralização dos direitos da Liga atrai sete interessados

Liga Portugal deverá avançar com leilões para a comercialização dos direitos televisivos do futebol ainda este ano e conta já com sete interessados.

ECO,

Negócios +M
Centralização dos direitos televisivos: o que está em causa?

O Benfica solicitou a suspensão imediata do processo para a Centralização dos Direitos Audiovisuais, que terá, por força de lei, de entrar em vigor na época 2028/2029. Perceba o que está em causa.

Rafael Ascensão,

Media
Liga avalia “abrir capital” na centralização dos direitos TV

Vários fundos internacionais já manifestaram interesse nos direitos de transmissão da liga. Novo modelo tem de ser apresentado até ao fim da próxima época desportiva para vigorar a partir de 2028/29.

ECO,