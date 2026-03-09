Mau tempo: Beira Baixa aponta prejuízos de 86 milhões de euros

Os prejuízos causados pelo mau tempo nos oito concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) ascendem aos 86 milhões de euros, revelou nesta segunda-feira o seu presidente.

“Ao dia de hoje, e segundo os dados da CIMBB, estão contabilizados 86 milhões de euros em prejuízos nos vários municípios”, afirmou à agência Lusa o presidente da comunidade que agrega Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, todas no distrito de Castelo Branco, num total de quase 100 mil habitantes.

João Lobo sublinhou ainda que, após as primeiras medidas de emergência tomadas pelas autarquias para fazer face às necessidades das populações, os municípios começam a sentir dificuldades de tesouraria.

“A nossa expectativa é a de que haja um apoio sério e rápido [do Governo] aos municípios”, vincou o presidente da CIMBB e da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem sucessiva das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias foram as principais consequências materiais das tempestades, que afetaram sobretudo as regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.