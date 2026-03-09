Merz reitera cordão sanitário contra a extrema-direita na Alemanha

O chanceler alemão, Friedrich Merz, reiterou esta segunda-feira a existência de um cordão sanitário contra o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), um dia depois da vitória dos Verdes nas eleições regionais no estado de Baden-Württemberg (sudoeste).

“Para aqueles que votaram na AfD na esperança de que, em algum momento, iremos ceder e concordar em colaborar com este partido, quero deixar claro que isso nunca acontecerá”, declarou o governante, numa aparição conjunta com o líder da União Democrata-Cristã (CDU, força política de Merz) de Baden-Württemberg, Manuel Hagel.

Os resultados em Baden-Württemberg, que realizou no domingo eleições, deixam como únicas opções matematicamente viáveis para a formação de um governo estadual uma coligação entre os Verdes e a CDU – que governaram nos últimos dez anos– ou uma aliança entre os democratas-cristãos e a AfD. Embora se espere que as negociações para renovar a coligação com os Verdes sejam difíceis, Hagel também afastou a alternativa de uma aliança com a AfD.

“Temos uma resolução clara e atual: não pode haver cooperação com a AfD, nem com [a formação política] A Esquerda. As razões são diferentes, mas em ambos os casos, a cooperação está fora de questão. Nenhum cargo no mundo é suficientemente valioso para aceitar ser eleito pela AfD”, afirmou Hagel.

Já com o pensamento nas próximas eleições regionais que se realizam daqui a duas semanas no estado da Renânia-Palatinado (oeste da Alemanha), Friedrich Merz pediu aos que desejam políticas conservadoras que votem na CDU, antes de sublinhar que, na sua opinião, cada voto para a AfD seria um voto desperdiçado.

O chanceler alertou ainda que os votos para o Partido Liberal Democrático (FDP), há muito considerado um parceiro natural da CDU, seriam também votos desperdiçados porque “ontem [domingo, com o resultado das eleições em Baden-Württemberg] o FDP desapareceu do panorama político alemão”.

“É algo lamentável, mas é algo a ter em conta na hora de votar”, disse Merz. Nestas eleições em Baden-Württemberg, o FDP ficou abaixo dos 5%, perdendo o lugar no parlamento regional naquele estado pela primeira vez na sua história. Atualmente, o FDP apenas tem representação parlamentar na Renânia-Palatinado e na Renânia do Norte-Vestfália.

A AfD, por sua vez, duplicou a sua percentagem de votos em Baden-Württemberg, atingindo os 18,8%. Merz admitiu que este resultado o preocupa e disse que a resposta deve ser a implementação das reformas necessárias para resolver os problemas que causam descontentamento.

Os Verdes venceram as eleições regionais em Baden-Württemberg com 30,2% dos votos, contra 29,7% da CDU, enquanto o Partido Social-Democrata (SPD) teve o seu pior resultado de sempre numa eleição regional, com 5,5%. Merz referiu ainda que falou com os dois copresidentes do SPD, o ministro das Finanças e vice-chanceler Lars Klingbeil e a ministra do Trabalho Bärbel Bas, e que ambos lhe garantiram que o resultado não afetaria o trabalho da coligação governamental federal.