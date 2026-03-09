Minas alentejanas renovam acesso ao Terminal das Praias do Sado

As empresas mineiras Somincor – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A. e Almina – Minas do Alentejo, S.A. vão continuar a explorar, nos próximos dez anos, uma área de 1,8 hectares no Terminal das Praias do Sado, concelho de Setúbal. Nesta segunda-feira, a APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. informou, em comunicado, que o contrato de utilização privativa poderá ser estendido para lá dos 10 anos.

Com esta concessão, as duas empresas mineiras alentejanas prolongam o acesso às infraestruturas de carga e descarga de granéis sólidos provenientes da sua produção. A concessão inclui um muro cais com 125 metros quadrados. Em contrapartida, comprometem-se num plano de investimentos até 2035.

“O contrato prevê um plano de investimentos para o período entre 2026 e 2035, destinado à melhoria das condições operacionais, de segurança, ambientais e de eficiência energética do terminal, incluindo a modernização de equipamentos e o reforço das condições de segurança marítimo-portuária”, indica o comunicado da APSS.

O novo contrato de concessão responde à estratégia “Portos5+”, promotora da renovação das infraestruturas portuárias.

Para a Boliden-Somincor, esta nova concessão surge no momento em que a concessionária da Mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, se prepara para reforçar o investimento na exploração, “o que será fundamental para a expansão futura da produção e longevidade da mina”, afirmou, à Lusa, o diretor-geral da empresa. Gunnar Nyström assegura que o volume de minério tratado se manterá “próximo de 4,5 milhões de toneladas, estabilidade que se prolongará nos próximos quatro anos”.

No último ano, de acordo com relatório anual da Boliden, apresentado no início de fevereiro e consultado pela Lusa, foram produzidas em Neves-Corvo 110.600 toneladas de concentrado de zinco e mais 30.665 toneladas de cobre, superando os resultados do ano anterior.

A mina situada no concelho de Castro Verde produziu ainda, em 2025, um total de 8.858 toneladas de concentrado de chumbo e 58.718 quilogramas de concentrado de prata. Também nestes dois metais a produção no último ano foi superior à registada em 2024.

Situada no concelho de Castro Verde, a mina de Neves-Corvo produz, sobretudo, concentrados de cobre e de zinco, assim como prata e chumbo. Trata-se da maior mina de zinco na Europa e a sexta maior de cobre também no continente europeu, além de ser a maior empregadora da região, com cerca de 2.000 trabalhadores.

A mina alentejana tem como concessionária a empresa Boliden Somincor, depois de ter sido adquirida pela sueca Boliden à Lundin Mining, juntamente com a mina de Zinkgruvan, na Suécia, por cerca de 1,44 mil milhões de euros, num negócio concretizado a 16 de abril de 2025.