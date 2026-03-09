Mob Agency oferece 50 mil euros em serviços à Reshape Ceramic

"Estamos a devolver ao universo um bocadinho da sorte que tivemos e, ao mesmo tempo, é quase um manifesto do amor por esta área", explica Ivo Gomes, CEO da Mob Agency, em entrevista ao +M.

A agência criativa Mob Agency ofereceu 50 mil euros em serviços e comunicação à Reshape Ceramics, que cria e vende peças de cerâmica feitas à mão, produzidas por pessoas da comunidade prisional. A iniciativa foi realizada em antecipação do seu quinto aniversário, celebrado no último mês. A agência, sediada em Matosinhos, trabalha atualmente com a Aviludo, a Paybyrd, o Kuanto Kusta e a Noxus, tendo já colaborado com a Bwin, a Drope Clothing, a Ipf e o Observador. A equipa da Mob conta com cerca de 25 membros, estando previsto um aumento de cinco a seis pessoas ainda no início deste ano.

“Estamos a devolver ao universo um bocadinho da sorte que tivemos e, ao mesmo tempo, é quase um manifesto do amor por esta área“, explica Ivo Gomes, CEO da Mob Agency, em entrevista ao +M. O responsável nota que, “além de ser um excelente case study para mostrarmos aquilo que conseguimos fazer, também acho que é uma excelente oportunidade para também verem o que custa pensar em lançar um negócio“.

A ideia surgiu fruto da própria experiência na criação de empresas, juntamente com João Lemos, CFO da Mob Agency, quando ambos tinham 18/19 anos e estavam cheios de ideias. “Sempre conseguimos fazer a maior parte delas a muito custo e a muito esforço. Algumas dessas coisas que tentámos montar, não tínhamos forma de pagar alguém profissional para ajudar, nem que fosse uma consultoria“, exemplifica. Tal como eles, considera que existem muitas pessoas que estão a tentar lançar ou manter um negócio, ou até mesmo herdaram um negócio de família, e não sabem como dar a volta.

Destes cinco anos de Mob Agency, “o balanço que faço é que sem dúvida que foi um excelente telefonema que fiz ao João Lemos [para o desafiar a lançar a agência] e ainda bem que fizemos isto, apesar de todos os desafios, esforço e horas que é necessário colocar“. Assume mesmo que não saberia se teria “energia necessária” para fazer o mesmo que no início. Durante este ano, “provavelmente algures em março”, a agência vai lançar um novo projeto de branding no entretenimento.

A Mob Agency defende estratégias que não andam à boleia das épocas altas, evitando, por isso, a concentração em momentos como o Natal. “[Este posicionamento] depende um bocadinho do perfil também dos clientes que acabamos por ter. Muitas vezes, quando trabalhamos com clientes em que conseguimos ter um posicionamento estratégico em alturas diferentes do ano, onde existe menos concorrência, utilizamos mais momentos que muitas vezes até são autocriados por nós para conseguirmos ter uma mensagem forte e conseguir otimizar o orçamento”, sublinha Ivo Gomes.

No entanto, isto não significa que não façam campanhas em ‘picos sazonais’. “Continuamos a ter marcas de grande consumo que necessitam destas alturas do ano e que não conseguem evitar a não competição durante estas alturas. Mas para outros clientes, sejam startups ou que têm posicionamentos um bocadinho diferentes tentamos sempre evitar ao máximo para garantir que tenham um retorno maior do investimento “, justifica.

A aposta da agência tem passado por trabalhar a longo prazo com os clientes, “muitas vezes de seis meses a um ano, dependendo do budget”, não fazendo pitches. “Ainda que muitas vezes sejam algumas marcas muito interessantes que nos procuram para isso mesmo [campanhas curtas], acabamos por preferir adjudicar os recursos da agência ativamente a trabalhar para os projetos que já estão connosco. Preferimos a estarmos a fazer um esforço muito grande, num curto espaço de tempo, para um cliente que pode trabalhar connosco apenas uma vez”, destaca.

A Mob Agency já trabalhou com empresas de diferentes setores, desde saúde, comida feita de insetos, imobiliárias, padarias, entre outros. “Termos setores diferentes também nos traz um músculo diferente”, aponta. Embora note que existe um spin-off da agência, com equipa própria, dedicada à área das clínicas dentárias, a Kiba.

“Acho interessante também esse choque de realidades, até porque muitas vezes os nossos projetos mais gratificantes não são os as marcas mais conhecidas, é podermos ter impacto realmente ali na vida de uma pessoa, ajudar alguém a realizar o seu sonho, ajudar uma família a viver de outra forma e temos feedback excelentes também por causa disso”, conclui Ivo Gomes, revelando que estes testemunhos estarão em destaque no novo website da agência.