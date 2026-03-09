Moçambique quer linha de crédito de Portugal a crescer para lá de 500 milhões

O Presidente moçambicano defendeu esta segunda-feira, em Lisboa, que a linha de crédito de 500 milhões de euros acordada com Portugal em dezembro deve continuar a crescer e revelou que o Presidente e primeiro-ministro portugueses querem visitar Moçambique.

“Em função do uso desta linha nos próximos anos, e se o nível de execução e pagamento for ótimo, há possibilidades desta linha continuar a crescer no que toca ao valor”, disse Daniel Chapo aos jornalistas depois de assistir à tomada de posse do Presidente da República de Portugal, António José Seguro.

Na declaração aos jornalistas, Daniel Chapo apontou também que o Presidente e o primeiro-ministro portugueses mostraram vontade de visitar este país africano lusófono. “Tivemos manifestação de interesse de visitar Moçambique, não só por parte do Presidente Seguro, recentemente eleito, mas também por parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro”, disse, acrescentando que as datas vão ser acordadas por via diplomática.

Para o chefe de Estado moçambicano, estes são “sinais inequívocos de uma relação ótima entre os dois países”, em todas as áreas, incluindo as relações políticas, comerciais, sociais e económicas. “Portugal é um parceiro estratégico do desenvolvimento de Moçambique”, afirmou o líder moçambicano, salientando que “as relações de amizade e de cooperação entre Portugal e Moçambique “são ótimas” e que, durante o encontro com o novo Presidente português, salientou “a necessidade de continuar a consolidar e aprofundar as relações de amizade e cooperação”.

A cooperação, afirmou, “é ótima, está excelente e nós queremos continuar a trabalhar juntos para fazer crescer os nossos dois países e criar melhores condições de vida, tanto para o povo moçambicano, como para o povo português, que é o objetivo principal dos dois governos”.

A linha de crédito que pode ir até 500 milhões de euros foi anunciada a 9 de dezembro, no Porto, durante a sexta cimeira Portugal-Moçambique, no final da qual foram também assinados 22 instrumentos jurídicos para potenciar as relações entre os dois países.

“Dando expressão à vontade política partilhada, ambos os países trabalharão na implementação de uma linha de financiamento à economia moçambicana, a disponibilizar pela parte portuguesa, destinada ao apoio a projetos de investimento empresarial em Moçambique, até ao montante de 500 milhões de euros”, refere a declaração final apresentada a 09 de dezembro do ano passado, no Porto.

Esta linha de crédito não está ainda operacional, disse Daniel Chapo, mas “está no bom caminho”, concluiu.