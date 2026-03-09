Morais Leitão integra ferramenta de elaboração jurídica baseada em IA

A Morais Leitão anuncia a adoção da ferramenta de inteligência artificial da Legau para elaboração de documentação jurídica, após um piloto bem-sucedido em várias áreas de prática. A solução está agora a ser implementada num grupo inicial de advogados, no âmbito da estratégia da sociedade de integrar inovação prática e orientada para resultados no trabalho jurídico diário.

O projeto-piloto decorreu no final de 2025 e envolveu advogados de 10 departamentos, incluindo contencioso, societário, imobiliário, direito público e fiscal. Durante este período, as equipas utilizaram ativamente a plataforma Legau para apoiar a elaboração de documentos jurídicos, o planeamento e a revisão de fluxos de trabalho, bem como a pesquisa interna e externa e a gestão de conhecimento.

“Os resultados demonstraram um elevado nível de adesão por parte das equipas. A grande maioria dos advogados participantes manifestou interesse em continuar a utilizar a plataforma. Entre os utilizadores que quantificaram o impacto da ferramenta, registou-se uma redução média de 22% no tempo dedicado a determinadas tarefas, permitindo libertar capacidade para trabalho jurídico de maior valor acrescentado e para o acompanhamento de clientes”, segundo comunicado do escritório.

A adoção transversal da plataforma pelos diferentes departamentos evidenciou ainda “a sua aplicabilidade em múltiplas especialidades jurídicas, reforçando o potencial da Legau como ferramenta de apoio ao trabalho jurídico na sociedade”.

“Ser selecionado pela Morais Leitão após um piloto tão rigoroso é um forte sinal para a Legau e para o mercado jurídico em geral”, disse Luís Alves Dias, CEO da Legau. “A Morais Leitão abordou este piloto com o mesmo nível de rigor que aplicam ao seu trabalho jurídico, e o facto de estarem a avançar com base na utilização real e no impacto real diz muito. Estamos orgulhosos de apoiar os seus advogados à medida que continuam a modernizar a forma como o conhecimento jurídico é acedido e aplicado.”

“Uma das coisas que mais valorizo é a enorme diversidade de desafios que enfrentamos todos os dias. Através de um projeto-piloto que abrange várias áreas de prática na Morais Leitão, identificámos um conjunto claro de casos de utilização em que o Legau eleva significativamente o desempenho dos nossos advogados. Uma das vantagens de trabalhar com uma empresa local é a sua capacidade de tirar partido das especificidades da nossa jurisdição, ao mesmo tempo que nos ajuda a contribuir para o crescimento do ecossistema Legaltech português”, afirmou Carlos Coelho, sócio e diretor de Inovação e Conhecimento da Morais Leitão.