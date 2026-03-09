Mudanças na lei laboral

Em atualização Não há acordo na Concertação sobre nova lei laboral. “Tentou-se tudo até ao infinito”, diz Turismo

"Isto é um processo que se arrasta há sete meses. Não podemos prolongar isto", frisa Francisco Calheiros, que explica que a negociação na Concertação Social foi dada, assim, por terminada.

Não há acordo na Concertação Social em torno da reforma da lei do trabalho. O Governo voltou a sentar-se à mesa esta segunda-feira com as confederações empresariais e com a UGT para tentar um entendimento, mas não foi possível chegar a bom porto. Os representantes dos empregadores confirmam que a negociação terminou, frisando que este é um processo que já se arrastava há mais de sete meses. Ao que o ECO apurou, o Governo mantém-se aberto a explorar todas as possibilidades de diálogo, embora considere que a UGT tem sido intransigente.

“Terminou. Quando não se chega a acordo, dá-se o processo por terminado. Isto era um processo que se arrastava há sete meses. Não podemos prolongar isto. Nas últimas três semanas, foram 20 reuniões”, sublinha o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, em declarações ao ECO.

Segundo o responsável, durante este processo, houve “várias cedências” por parte das confederações empresariais e por parte do Governo, mas “não houve vontade política por parte da UGT” para chegar a um entendimento. “Tentou-se tudo até ao infinito. Não houve vontade, não se pode forçar“, salienta Francisco Calheiros.

"Terminou. Quando não se chega a acordo, dá-se o processo por terminado. Isto era um processo que se arrastava há sete meses. Não podemos prolongar isto.”

Francisco Calheiros

Presidente da CTP

Visão semelhante tem o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Ao ECO, João Vieira Lopes adianta que, no encontro de hoje, a UGT indicou que não havia condições para um acordo, mesmo perante os avanços na negociações, o que levou as confederações empresariais a concluir que este ciclo estava fechado. O ECO tentou contactar a própria UGT, mas, até ao momento, não foi possível obter um comentário.

A negociação da reforma da lei do trabalho arrancou em julho, quando o Governo aprovou em Conselho de Ministros e apresentou na Concertação Social um anteprojeto que previa mais de 100 mudanças à legislação laboral.

Desde o primeiro momento, as centrais sindicais mostraram-se críticas, com a UGT a dar um “rotundo não” ao pacote que estava em cima da mesa e a CGTP a pedir que fosse retirado na íntegra. No final do ano passado, as centrais sindicais consensualizaram mesmo uma greve geral contra estas propostas e contra a forma como a negociação estava a ser conduzida.

Ainda assim, mantiveram-se as negociações e a UGT, no início de fevereiro, apresentou uma extensa contraproposta. Nas últimas semanas, as reuniões técnicas entre essa central sindical, o Governo e as quatro confederações empresariais intensificaram-se, e na última terça-feira houve mesmo uma reunião plenária da Comissão Permanente da Concertação Social sobre este tema.

À saída, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, dizia que o Governo estava confiante e defendia que já se estava “mais próximo do fim” da negociação. Esta segunda-feira, ao início da tarde, houve uma nova reunião no Ministério do Trabalho, na qual se deu por terminada a discussão.

De notar que, ao longo de todo este processo, Palma Ramalho tem dito que, sem acordo na Concertação Social, avançará com a proposta de reforma da lei do trabalho para o Parlamento.

O novo Presidente da República, António José Seguro — que coincidentemente toma posse hoje — já avisou, porém, que, sem um entendimento na Concertação Social, vetará o diploma que sair da Assembleia da República.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Não há acordo na Concertação sobre nova lei laboral. “Tentou-se tudo até ao infinito”, diz Turismo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Negociação da lei do trabalho “está mais próxima do fim”

Isabel Patrício,

UGT diz que ainda há "muita pedra para partir", mas confederações empresariais projetam que acordo deve ser alcançado nas próximas semanas ou processo entrará em "ciclo vicioso".