Omnicom cria Bernbach para liderar comunicação da Volkswagen

A criação desta estrutura surge no contexto da integração entre o grupo Omnicom e o grupo Interpublic (IPG) e da reorganização de marcas daí resultante.

A Bernbach é a nova unidade internacional do Omnicom Advertising Group, tendo sido criada para para liderar a comunicação da Volkswagen — conta criativa da DDB há mais de seis décadas.

Segundo explicado em comunicado, a nova estrutura surge no contexto da integração entre o grupo Omnicom e o grupo Interpublic (IPG) e da reorganização de marcas daí resultante — que ditou o fim da marca DDB a nível internacional — e está presente em vários mercados. Em Portugal, a Bernbach será liderada por Alexandra Pereira, diretora-geral da DDB, juntando-se às marcas DDB e C14 no portefólio do grupo em Portugal.

Para Alexandra Pereira, a integração global anunciada há meses “representa uma mais-valia clara para os clientes, ao potenciar ganhos significativos, nomeadamente ao nível do produto estratégico e criativo”. O lançamento de uma unidade dedicada à Volkswagen vem, segundo a responsável, materializar essa ambição, criando as condições para “uma estrutura mais focada, especializada e alinhada com as necessidades da marca”.

“Através de uma colaboração verdadeiramente global, assente na partilha de informação qualificada e em processos de cocriação, vamos elevar a excelência criativa da Volkswagen. Mais do que alterar o nível de entrega ou de ambição, esta evolução traduz-se numa integração mais profunda dos recursos estratégicos e criativos, permitindo à marca beneficiar de um output verdadeiramente integrado e reforçar a consistência da sua narrativa”, considera a diretora-geral da DDB.

A Bernbach, que recebe o nome do fundador da DDB, Bill Bernbach, “irá impulsionar novas formas de trabalho” assentes em inteligência artificial, automação e plataformas de produção integradas, “capazes de reduzir fricção, acelerar processos e aumentar a eficiência”, destaca o grupo.

Os resultados desta nova unidade já começaram a surgir no mercado internacional, nomeadamente na Austrália. O australiano Campaign Brief destaca a campanha “Tough feels better in an Amarok”, na qual um casal corre contra o tempo para chegar a um casamento.