Pérez-Llorca junta-se ao grupo de mecenas do Museu Calouste Gulbenkian

A Pérez-Llorca assinou um protocolo de mecenato com o Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, reforçando o seu compromisso com a promoção das artes em Portugal. “O acordo está em linha com a missão da sociedade de ligação a projetos de excelência cultural nos mercados onde está inserida”, segundo comunicado do escritório.

O Museu Calouste Gulbenkian acolhe um acervo de seis mil peças — da Antiguidade ao início do século XX. A coleção percorre civilizações do Médio e Extremo Oriente até à arte europeia, com obras-primas de mestres como Rembrandt, Rubens, Monet ou Degas, e o emblemático núcleo de René Lalique. Inaugurado em 1969, o Museu concretizou o desejo do seu fundador de reunir o património sob o mesmo teto, afirmando-se como uma referência internacional na preservação e difusão do património artístico.

A Fundação Calouste Gulbenkian manifesta a sua satisfação por acolher esta empresa no seu grupo de mecenas, salientando que “a Pérez-Llorca é uma instituição de referência no mundo jurídico e com um conhecido trabalho na promoção das artes”.

O Museu Calouste Gulbenkian encontra-se atualmente encerrado para obras de modernização que abrangem a renovação das infraestruturas, a harmonização das galerias expositivas e a otimização dos fluxos de visitantes, passando a oferecer condições melhoradas de conservação e uma experiência museológica renovada e mais acessível.

No âmbito deste acordo, a Pérez-Llorca e o Museu Calouste Gulbenkian desenvolverão iniciativas exclusivas dirigidas a colaboradores, clientes e parceiros da Sociedade, nomeadamente visitas guiadas e comentadas, colóquios temáticos e pequenos encontros culturais.

“Esta parceria com o Museu Calouste Gulbenkian simboliza a consolidação da nossa aposta em Portugal. Para a Pérez-Llorca, estar presente de corpo e alma num mercado implica contribuir ativamente em várias dimensões, designadamente para o capital cultural do nosso país. Ao apoiarmos uma instituição que é uma referência mundial e um pilar da identidade de Lisboa, reafirmamos o nosso compromisso em ser um parceiro estratégico no desenvolvimento e projeção do ecossistema das artes nacional e internacional.”, Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner do escritório de Lisboa da Pérez-Llorca.

“Estamos muito satisfeitos por esta parceria que reflete a nossa visão de que a advocacia e a arte partilham os mesmos valores: o rigor, a interpretação e a construção de um legado. Apoiar a Gulbenkian neste momento de renovação é investir no capital intelectual e cultural de Lisboa.”, Constanza Vergara, Sócia e Chief Operating Officer, da Pérez-Llorca.

A sessão de assinatura do protocolo teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian e contou com a presença de António M. Feijó, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, de Jorge Vasconcelos, Administrador da Fundação, e de Susana Prudêncio, Diretora-adjunta de Marketing e Sistemas de Informação. Em representação da Pérez-Llorca, participaram Constanza Vergara, Chief Operating Officer, Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner do escritório de Lisboa, Inês Arruda e Adolfo Mesquita Nunes, Country Co-Chairs em Portugal.

Este mecenato junta-se a outras iniciativas culturais impulsionadas pela Pérez-Llorca, como o apoio em Espanha ao Museu Nacional do Prado, ao Gran Teatre del Liceu de Barcelona ou à Escuela Superior de Música Reina Sofía, reforçando o posicionamento da Sociedade como parceiro estratégico no ecossistema das artes.