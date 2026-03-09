Advocatus

PLMJ assessora alemã cargo.one em aquisição de tecnológica portuguesa Cargofive

A equipa da PLMJ assessorou a cargo.one na estruturação, negociação e conclusão da aquisição da Cargofive. Foi co-liderada por Alexander Ehlert (sócio) e Ana Nunes Teixeira (associada sénior).

A PLMJ assessorou a empresa alemã cargo.one na aquisição da plataforma de cotação de fretes marítimos portuguesa Cargofive.

A cargo.one fornece, através da tecnologia IA, dados de tarifas aéreas, marítimas e rodoviárias através de integrações diretas com 75 companhias aéreas, as 10 maiores transportadoras marítimas e dezenas de GSAs (General Sales Agencies). Para as transportadoras, oferece múltiplos canais de distribuição digital para reservas online e distribuição de tarifas a 30.000 utilizadores transitários em 172 países, juntamente com análises em tempo real e agentes de IA para vendas e apoio ao cliente.

Já a start up portuguesa Cargofive desenvolveu uma tecnologia que integra IA para digitalizar as complexidades do transporte marítimo. Esta transação permite unificar os dados sobre transporte aéreo e marítimo num único sistema operacional nativo de IA.

A equipa da PLMJ assessorou a cargo.one na estruturação, negociação e conclusão da aquisição da Cargofive. Foi co-liderada por Alexander Ehlert (sócio) e Ana Nunes Teixeira (associada sénior) e contou com a participação das advogadas Mariana Teles e Luiza Toniolo, todos da área de Corporate M&A.

