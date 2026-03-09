Primeiro-ministro espera “cooperação institucional e política leal” com Seguro

O primeiro-ministro desejou esta segunda-feira ao novo Presidente da República “o maior sucesso” no seu mandato e manifestou-se certo de que haverá cooperação institucional e política leal, contribuindo para uma conjuntura de estabilidade, prosperidade e justiça social.

Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro numa mensagem que publicou na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), acompanhada de uma fotografia em que aparece a saudar António José Seguro no Salão Nobre da Assembleia da República, no início da cerimónia de apresentação de cumprimentos ao novo chefe de Estado.

“Desejo ao Presidente António José Seguro o maior sucesso no mandato que hoje iniciou. Estou certo que vamos cumprir uma cooperação institucional e política leal e produtiva, garantindo estabilidade, prosperidade e justiça social”, escreveu o primeiro-ministro. Na sua mensagem, Luís Montenegro salienta ainda um princípio: “Sempre com Portugal e com os portugueses acima de tudo”.

Esta segunda, no seu discurso de posse, o novo chefe de Estado agradeceu ao seu antecessor a dedicação a Portugal e prometeu ser o “Presidente de Portugal inteiro”, expressando respeito pela pluralidade do parlamento e assegurando-lhe cooperação institucional.

Considerou, também, que Portugal não está imune às ameaças aos pilares do sistema democrático, que estabeleceu como “linhas vermelhas”, assumindo a tarefa de “cuidar da democracia”. Na mesma intervenção, António José Seguro afirmou ainda que tudo fará para travar o “frenesim eleitoral” e pediu aos partidos com representação parlamentar “um compromisso político claro” pela estabilidade.