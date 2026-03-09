Quais são as redes sociais do novo Presidente da República?
As contas que o novo chefe de Estado vai utilizar são a mesmas que utilizou durante a campanha eleitoral. Nestas redes, foram já publicadas fotografias da tomada de posse desta segunda-feira.
António José Seguro atualizou as redes sociais em que já tinha presença, nomeadamente Instagram, Tiktok e Facebook, apresentando-se agora como “Presidente da República Portuguesa”.
“Assumo hoje, perante vós e perante o povo português, a honra e a responsabilidade de servir Portugal como Presidente da República. Saúdo todos os portugueses. Fico eternamente agradecido pela confiança que depositaram em mim para vos servir como Presidente: Presidente de Portugal inteiro e Presidente de todos os portugueses, vivam em Portugal ou no estrangeiro”, pode ler-se numa das publicações.
A página oficial da Presidência da República também já foi atualizada, estando já disponíveis conteúdos relativos à sessão solene de Tomada de Posse, assim como uma nota informativa com o seu percurso biográfico.
