Sagres convoca SL Benfica para “equilibrar o jogo” entre mulheres e homens

O clássico entre o Benfica e o Porto disputou-se no Dia Internacional da Mulher, tendo a Sagres destacado que apenas 23% das bancadas em dias de jogo no Estádio da Luz são compostas por mulheres.

A Sagres assinalou o Dia Internacional da Mulher convocando os jogadores e os adeptos do SL para “equilibrar o jogo” entre géneros no acesso a tempo livre para atividades de lazer. A marca de cervejas foi a matchday sponsor do clássico entre o Benfica e o Porto disputado neste domingo.

A ideia para a ativação “Equilibra o Jogo” surgiu a partir dos dados do SL Benfica, explica a marca, em comunicado. Apesar de, nos últimos cinco anos, o número de mulheres sócias benfiquistas ter crescido 69%, a presença feminina, na presente época, continua a compor apenas 23% das bancadas em dias de jogo no Estádio da Luz.

“O que está por equilibrar fora das quatro linhas para termos mais mulheres nas bancadas?“, questiona a Sagres. É aí que entram ‘em jogo’ outros dados, neste caso da OCDE. As mulheres portuguesas gastam em média mais 232 minutos por dia do que os homens em trabalho não remunerado — o equivalente a mais do que dois jogos de futebol. A maior parte desse tempo é dedicado às tarefas domésticas, seguindo-se os cuidados aos membros do agregado familiar e as compras para o lar.

De forma a “equilibrar o jogo”, a Sagres apostou em várias vertentes, a destacar-se um momento no estádio. Antes do apito inicial, a radialista e benfiquista Filipa Galrão conduziu uma narrativa, onde as luzes das bancadas foram-se apagando, numa alusão à falta de representatividade das mulheres nos estádios. “As mulheres também querem vibrar, apoiar e brindar ao clube do nosso coração. Mas não têm tempo”, destacava a host da ativação.

Ao mesmo tempo, nos ecrãs gigantes e painéis LED, foram aparecendo dados que deram ainda mais significado à mensagem — por exemplo, “três em cada quatro mulheres são responsáveis por preparar as refeições de toda a família” — dado retirado do estudo “Os Usos Do Tempo De Homens E De Mulheres Em Portugal” (2016) da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). Os jogadores António Silva, Tomás Araújo e Fredrik Aursnes deram voz a dados reais que evidenciam como as mulheres têm pouco tempo livre.

“É verdade que hoje vemos cada vez mais mulheres nas bancadas, mas isso não significa que o jogo esteja equilibrado. Sendo Sagres uma cerveja para todos, queremos que o futebol seja para todos também e possa ser vivido de forma igual entre homens e mulheres — foi essa a principal mensagem desta ativação”, explica Filipa Magalhães, responsável de Marketing da cerveja Sagres.

Por sua vez, a radialista Filipa Galrão destaca que “iniciativas como a da Sagres ajudam a mudar mentalidades porque assentam em dados reais, trazem consciência e mostram que se as responsabilidades familiares forem mais partilhadas, as mulheres ganham mais tempo para si próprias“.

A ativação “Equilibra o Jogo” fez-se sentir também das seguintes formas:

Todos os jogadores do SL Benfica entraram em campo com o nome de uma mulher importante para si, na camisola , em substituição do logótipo da Sagres

do SL Benfica entraram em campo com o , em substituição do logótipo da Sagres Seis mulheres que participaram na vox-pop da marca tiveram a possibilidade de assistirem ao clássico no Banco Sagres, em pleno relvado

A marca vai ainda promover um passatempo nas suas redes sociais, convidando as benfiquistas a escolherem o seu “onze de bancada” — amigas mulheres — para se habilitarem a ganhar bilhetes para o próximo jogo no Estádio da Luz, que se realiza no dia 21 de março frente ao Vitória Sport Clube.