Têxtil de Braga investe três milhões para duplicar capacidade de produção

A têxtil bracarense Anglotex vai investir cerca de três milhões de euros para duplicar a sua capacidade de produção. Com uma faturação próxima dos 40 milhões de euros e mais de duas centenas de colaboradores, a empresa, que trabalha com marcas como Kering e Max Mara, prevê dotar-se de capacidade para crescer nos próximos 10 anos.

“Vamos começar a fazer o aumento da nossa unidade número dois, na Cruz. Vamos aumentar para cerca do dobro, para conseguirmos ter capacidade [de produção] para os próximos 10 anos“, explica ao ECO João Gomes, líder de operações da Anglotex — que, juntamente com o irmão Marco Gomes, gere a empresa criada pelos pais, António e Conceição Gomes, em 1991. Um investimento na ordem dos 2,5 a 3 milhões de euros, que vai permitir “dobrar a produção”, que hoje ronda os dois milhões de peças por ano.

A falar ao ECO, João Gomes explica que a obra está nesta fase em processos de licenciamento e a expectativa é “dentro de um ano, um ano e meio, já estar em fase avançada do projeto”. Com cerca de 220 funcionários e vontade para continuar a crescer, a Anglotex fechou 2025 com um volume de faturação de 38 milhões de euros.

O responsável refere que estas obras são já a olhar para o futuro da empresa, que tem o Reino Unido, França Itália e EUA como principais destinos da sua produção. “Queremos juntar a equipa, queremos dar mais condições à equipa, investir também em tecnologias diferentes e da maneira como estamos organizados neste momento e, como estamos lotados também na nossa unidade, já não nos permite crescer mais”, aponta.

Incerteza bloqueia decisões de investimento

Depois de um ano desafiante, João Gomes realça que “este ano está mais ou menos 5% acima do início do ano passado, mas o mundo tem mudado tão rapidamente que neste momento é quase estação a estação, lutar para angariar novos clientes e ser o melhor parceiro possível”.

Para João Gomes, o tema das tarifas é particularmente preocupante, “sobretudo porque causa incerteza e isso é que é o pior“.

Quando há uma incerteza tão grande, simplesmente as coisas param e não se tomam decisões que devem ser tomadas. Há aqui um adiar da tomada de decisão, a realização de investimentos. João Gomes Head of operations da Anglotex

“Se houvessem decisões, as empresas teriam de se adaptar e fazer um plano de acordo, mas quando há uma incerteza tão grande, simplesmente as coisas param e não se tomam decisões que devem ser tomadas, ou seja, há aqui um adiar a tomada de decisão, a realização de investimentos“, remata.