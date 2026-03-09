Vinci notifica Concorrência sobre aquisição da AMT

A Vinci Energies Portugal notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a aquisição do controlo exclusivo sobre a AMT – Consulting, segundo uma nota publicada no site do regulador. A AdC indicou que “a operação de concentração consiste na aquisição, pela Vinci Energies Portugal, S.A. do controlo exclusivo sobre a AMT – Consulting”.

A Concorrência indicou que Vinci Energies Portugal pertence à área Vinci Energies do Grupo Vinci, um “operador internacional ativo em particular nos setores da construção e concessões”, que “desenvolve a área de áreas de serviços e projetos de energia, de segurança, de climatização e de telecomunicações do Grupo Vinci, reunindo uma rede de unidades de negócio que lhe permitem prestar serviços de infraestruturas e de engenharia”.

Já a AMT atua no “âmbito do fornecimento de serviços de TI [Tecnologias de Informação], mais especificamente na área de consultoria em tecnologia, especializada em gestão de capital humano, finanças e soluções de mobilidade empresarial”.