Zurich compra negócio da Generali na Irlanda por 337 milhões

A Generali vai vender suas operações de seguros Não Vida na Irlanda e Irlanda do Norte à Zurich em transação avaliada em 337 milhões de euros em dinheiro. A venda abrange o portfólio de P&C (propriedade e acidentes) da Irlanda e Irlanda do Norte atualmente gerido pelas filiais irlandesa e britânica da Generali Espanha sob a marca RedClick. O negócio será adquirido pela Zurich Insurance Europe e pela Zurich Insurance Company. A Generali España também reterá aproximadamente 51 milhões de euros de capital excedente atualmente alocado às operações.

As operações irlandesas da Generali resultaram de aquisição do negócio europeu da Liberty em 2024. Daqui resultaram os negócios em Portugal e Espanha, já integrados nas companhias da Generali. O negócio na Irlanda era menor, gerou 167 milhões de euros em prémios brutos e 17 milhões em lucro operacional nos primeiros nove meses de 2025.

Segundo a Generali, esta venda está alinhada com sua estratégia de focar em mercados onde já possui escala e presença forte em linha com o plano estratégico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence” do grupo. Espera-se que a transação gere um ganho de capital para o grupo e um acréscimo de 1% no índice SCR de Solvência II do grupo.

Os seguros Não-Vida na Irlanda são dominados por grupos internacionais como Allianz, Aviva, AXA e Zurich, além de players domésticos como a FBD Insurance. A consolidação do mercado e a pressão das margens – especialmente no seguro automóvel – levaram várias seguradoras a repensar suas estratégias locais nos últimos anos.

O mercado irlandês também passou por períodos de volatilidade relacionados à inflação de sinistros e custos de litígios. Reformas nas políticas destinadas a reduzir indemnizações por danos pessoais e estabilizar prémios foram introduzidas nos últimos anos, mas as pressões de lucratividade continuam sendo uma preocupação central para seguradoras que atuam em menor escala.

A RedClick vende essecialmente seguro automóvel, casa, mota, táxi, veículos comerciais e outros produtos de propriedade e acidentes e concorria diretamente com a Zurich nos mercados irlandeses.