5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, a Mercadona, a Volkswagen e a Saudi Aramco divulgarão os resultados de 2025. Já os ministros das Finanças e da Economia dos Estados-membros da União Europeia reúnem-se para o Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiro (Ecofin). A marcar o dia está ainda a assembleia-geral extraordinária do grupo Impresa para alargar o “board” e integrar três membros escolhidos pela italiana MFE,

Quanto lucrou a Mercadona em 2025?

A Mercadona vai apresentar os resultados do ano de 2025 em Valência. Em 2024, entre Espanha e Portugal, o grupo faturou 38.835 milhões de euros, mais 9% do que em 2023. No mercado nacional a Mercadona atingiu pela primeira vez resultados positivos: 7 milhões de euros. Em 2024, a retalhista de origem espanhola registou vendas de 1.778 milhões de euros deste lado da fronteira, mais 27% do que no ano anterior.

E a Volkswagen?

Também a Volkswagen vai revelar os resultados de 2025. Os lucros da empresa caíram 53% até setembro para 3.523 milhões de euros, devido às tarifas impostas pelos EUA e aos custos da mudança estratégica da Porsche. O grupo Volkswagen, que também detém outras marcas, como Porsche, Audi, Skoda ou Seat, sofreu no terceiro trimestre prejuízos de 482 milhões de euros, em comparação com o lucro de 1.193 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

Saudi Aramco divulga resultados de 2025

Numa altura em que estamos a assistir a uma escalada dos preços dos combustíveis, fruto do conflito no Irão, a petrolífera Saudi Aramco vai divulgar os resultados de 2025. Em 2024, a gigante petrolífera estatal da Arábia Saudita lucrou de 106,25 mil milhões de dólares, cerca de 101,35 mil milhões de euros, menos 12% do que no ano anterior.

Ministros das Finanças reúnem-se no Ecofin

Os ministros das Finanças e da Economia dos Estados-membros da União Europeia reúnem-se esta terça-feira para o Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiro (Ecofin). Os ministros terão a oportunidade de expressar os seus pontos de vista sobre o pacote relativo à integração dos mercados e à supervisão, parte da agenda da União da Poupança e dos Investimentos da UE, o Conselho adotará uma recomendação relativa ao plano orçamental-estrutural de médio prazo da Irlanda e uma decisão de execução para aprovar o plano de recuperação e resiliência alterados da Estónia. Os ministros procederão ainda a uma troca de pontos de vista sobre a situação atual no que respeita ao impacto económico e financeiro da agressão da Rússia contra a Ucrânia.

Impresa vai alargar board a italianos

Esta terça-feira, decorrerá a assembleia-geral extraordinária do grupo Impresa para alargar o board e integrar três membros escolhidos pela italiana MediaForEurope (MFE). Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da Sic e do Expresso explicou que a assembleia-geral acionista extraordinária tem em vista à eleição dos novos órgãos sociais que reflitam o “novo ciclo que a empresa perspetiva iniciar”. O conselho de administração da Impresa será alargado dos atuais seis para nove elementos.