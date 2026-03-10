Andrea Sá Couto assume a liderança da Accenture Song em Portugal
A Accenture Song é a área dedicada da empresa de consultoria à experiência do cliente e ao crescimento.
A Accenture Song tem uma nova liderança em Portugal, com a nomeação de Andrea Sá Couto como nova lead desta área da empresa de consultoria. A Accenture Song é a área dedicada à experiência do cliente e ao crescimento, “onde estratégia, criatividade, design e tecnologia se unem para criar e transformar produtos, serviços e canais digitais com impacto real no negócio”, explica a empresa, em comunicado.
A nova responsável está na empresa desde 2017, tendo desempenhado um papel na promoção e no desenvolvimento de programas de transformação digital, “combinando uma visão estratégica de longo prazo com uma abordagem prática e orientada à entrega de resultados”. De acordo com a empresa de consultoria, Andrea Sá Couto conta com “uma sólida experiência em projetos de tecnologia e inovação, sendo uma referência na adoção de formas de trabalho mais ágeis, colaborativas e centradas nas pessoas”.
“Enquanto líder, Andrea Sá Couto valoriza a clareza, a confiança e a coerência entre palavras e ações, promovendo o crescimento e a autonomia das equipas. Defende uma liderança assente na responsabilidade de criar contexto, remover obstáculos e elevar pessoas, sem perder o foco no impacto e nos resultados”, explica a Accenture.
Licenciada em Informática e Gestão de Empresas pelo ISCTE, já trabalhou na Sybase — adquirida pela SAP em 2010 –, Glintt e Driven, quando analisado o seu perfil de Linkedin.
Com esta nomeação, a empresa pretende reforçar o propósito da Accenture Song enquanto motor de crescimento e diferenciação no mercado português, e o seu compromisso em apoiar marcas e organizações a crescer, através da combinação de talento, criatividade e tecnologia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Andrea Sá Couto assume a liderança da Accenture Song em Portugal
{{ noCommentsLabel }}