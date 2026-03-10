Brent afunda mais de 11% com expectativa de um conflito breve no Médio Oriente

O petróleo caiu a pique esta terça-feira, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que a guerra com o Irão está “praticamente terminada” e que planeia “assumir o controlo” do Estreito de Ormuz. Os preços do crude afundaram mais de 11% para menos de 90 dólares por barril.

A cotação do barril de Brent, o petróleo do Mar do Norte que serve de referência para a Europa, tombou 11,28% para os 87,80 dólares, enquanto o valor do WTI, produzido no Texas, caiu 11,94% para os 83,45 dólares por barril. Num contexto de conflito no Golfo, que causa volatilidade nos mercados, o ‘ouro negro’ disparou e acabou por desvalorizar ao longo do dia.

Um dos mais recentes desenvolvimentos foi o encerramento da refinaria de Ruwais, nos Emirados Árabes Unidos, que é uma das maiores do mundo. Depois de ter sido atacada por drones, a refinaria foi suspendeu a produção, segundo a agência noticiosa France-Presse.

Os analistas da XTB explicam que estão cerca de 130 milhões de barris de petróleo “parados no mar, o que é um pouco mais do que o consumo mundial de um dia”, que motivaram as subidas dos últimos dias.

No entanto, “a situação atual em nada se pode comparar com o período de 2022”, quando começou a guerra na Europa, “uma vez que, na altura, havia uma procura muito superior à oferta – algo que nos dias de hoje não se verifica”. Ou seja, a procura tem estado muito baixa em relação à oferta e o aumento consistente dos preços deverá intensificar ainda mais esse diferencial.

Bruxelas tem uma posição semelhante. A Comissão Europeia nega que a Europa esteja numa situação de crise energética “tão grave” como aquela que se verificou em 2022 com o início da invasão russa à Ucrânia. Ainda assim, o executivo comunitário pediu aos Estados-membros apoios “temporários e direcionados” para controlar os efeitos da subida do preço das matérias-primas.

“É muito importante que, se de facto voltarmos a enfrentar uma situação de crise tão grave que exija intervenção ao nível europeu, tenhamos em conta as lições aprendidas em 2022. Não estamos numa situação tão grave como em 2022, mas temos aprendizagens desse período”, referiu o comissário europeu com a pasta da Energia, Dan Jørgensen, em declarações divulgadas pela agência Lusa.

Em Portugal, depois de o Governo avançar com um desconto no ISP – Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, de 3,55 cêntimos, a ministra do Ambiente e Energia disse que existem também “vários cenários em aberto” para mitigar a subida do valor do gás, mas “ainda não é altura” para discutir medidas concretas.