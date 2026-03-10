Bruxelas cria palataforma de IA para detetar fraudes e surtos alimentares
A Comissão Europeia lançou a TraceMap, uma plataforma de inteligência artificial para detetar fraudes, surtos alimentares e doenças de origem alimentar, reforçando a segurança e fiscalização na UE.
A Comissão Europeia tem uma nova plataforma de inteligência artificial (IA) para acelerar a deteção de fraudes alimentares, surtos de alimentos contaminados e doenças de origem alimentar na União Europeia (UE).
Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira, a TraceMap vai utilizar IA e estará em conformidade com as elevadas normas de segurança da UE para os alimentos e produtos importados. Bruxelas espera que o novo instrumento fortaleça a segurança dos consumidores e ajude as autoridades nacionais a atuar de forma mais eficaz e inovadora na avaliação e resposta aos riscos alimentares.
O TraceMap permitirá ainda às autoridades nacionais melhorar as avaliações de risco, identificar rapidamente ligações entre operadores e remessas e monitorizar toda a cadeia de abastecimento agroalimentar. Com isso, será possível recolher mais rapidamente produtos não seguros ou fraudulentos, sem necessidade de recursos adicionais, utilizando dados já existentes nos sistemas agroalimentares da UE.
A plataforma processa e interpreta dados de diferentes sistemas, incluindo o Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais e o Sistema Especializado e de Controlo do Comércio, permitindo acompanhar padrões comerciais e fluxos de produção em ritmo acelerado.
Espera-se que o TraceMap aumente a exatidão do rastreio, acelere a deteção de operadores suspeitos e ajude a retirar rapidamente do mercado produtos que não cumpram as normas. Uma versão-piloto da TraceMap já foi testada nos últimos meses para apoiar a recolha de fórmulas lácteas para lactentes fabricadas com óleo contaminado proveniente da China.
