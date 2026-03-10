Candidatos a eleições autárquicas em França alvo de ciberataque

Os candidatos às eleições autárquicas em França, que se realizam no próximo domingo, foram esta terça-feira alvo de um novo ciberataque, uma campanha de difamação digital cuja origem geográfica as autoridades ainda não conseguiram determinar.

A operação de manipulação informática segue-se a uma outra contra um candidato de centro-direita à presidência da Câmara de Paris, Pierre-Yves Bournazel, atribuída na sexta-feira pelo Viginum – o serviço responsável pelo combate a este tipo de ingerências – a uma rede ligada à Rússia.

Esta terça, uma fonte da segurança indicou ter sido detetada uma operação de manipulação contra dois deputados do partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI, na sigla em francês), Sébastien Delogu e François Piquemal, respetivamente candidatos em Marselha (sul) e Toulouse (sudoeste), confirmando uma informação divulgada pelo diário Le Monde.

O Viginum “detetou recentemente vários sites e contas nas redes sociais que apresentam características de inautenticidade”, por exemplo com “fotos geradas por Inteligência Artificial e datas de criação comuns”. Foram identificados “marcadores técnicos estrangeiros” nos “metadados de sites e contas”, precisou o Viginum.

“Estão ainda em curso as investigações para determinar a sua origem”, disse a fonte de segurança citada pela agência de notícias francesa AFP. Esta campanha maliciosa, “nesta fase de análise, teve apenas uma visibilidade limitada”, afirmou o Viginum. A Justiça francesa anunciou hoje ter aberto um inquérito por difamação.

A campanha assumiu a forma de um site da Internet falso, chamado “Blog da Sophie”, apresentado como pertencente a uma ex-subordinada que escrevia sob pseudónimo e afirmava descrever “como Sébastien Delogu me magoou e destruiu a minha vida”, com insinuações que poderiam sugerir violência.

O blogue e as contas a ele associadas nas redes sociais Facebook e X já não se encontravam acessíveis, observou a AFP. De acordo com informações do Le Monde, este blogue está ligado a “uma rede de falsas contas na rede social X” que também tem como alvo o candidato do LFI à presidência da Câmara de Toulouse, François Piquemal.

Este último declarou ter apresentado queixa da rede social X, depois de dados pessoais, nomeadamente a sua morada, terem sido divulgados na Internet. “Vamos ver, com os meus assessores jurídicos, se precisamos ou não de apresentar mais uma queixa (…) precisamos de verificar se há fundamentos para apresentar também uma queixa por difamação ou outro motivo”, explicou.

“Tenho sido alvo de acusações indecentes e difamatórias desde o início da minha campanha”, reagiu, por sua vez, Sébastien Delogu, à margem de uma conferência de imprensa. Também ele apresentou queixa por “difamação de pessoa singular por imagem ou comunicação por via eletrónica”, indicou o seu advogado, Yonès Taguelmint.

Segundo o jornal Le Monde, esta rede de contas falsas é “utilizada para promover mensagens do Elnet (…), um lóbi pró-israelita com sede na Europa e registado em França (…) em conflito aberto com a LFI”. Delogu e Piquemal estão profundamente envolvidos na oposição às operações militares de Israel na Faixa de Gaza.

As eleições autárquicas em França decorrem em duas voltas: a primeira está agendada para domingo e a segunda para 22 de março.