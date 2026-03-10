Banca

CEO da Generali vai falar na conferência do ECO Banking on Change

  • ECO Seguros
  • 12:08

Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade será orador na conferência Banking on Change, que o ECO e a KPMG realizam esta quarta feira no Centro Cultural de Belém. Inscreva-se aqui.

Pedro Carvalho, CEO da Generali/Tranquilidade, é um dos convidados da conferência anual do ECO e KPMG, o Banking on Change, para discutir com Miguel Maya, CEO do BCP, o papel da indústria seguradora na captação de poupança, investimento e financiamento à economia.

Este é um dos três paineis e duas talks da conferência deste ano, que será aberta pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e encerrada pela administradora do Banco de Portugal, Francisca Guedes de Oliveira.

É já amanhã, quarta-feira, no CCB, a partir das 09h e termina às 13h.

Inscreva-se aqui.

PROGRAMA

09h00 Abertura
António Costa, Diretor do ECO

09h05 Abertura
Vítor Ribeirinho, Presidente da KPMG Portugal

09h10 Intervenção
Joaquim Miranda Sarmento, Ministro de Estado e das Finanças

09h30 O Euro Digital É uma Alternativa aos Criptoativos?

  • Diogo Mónica, General Partner, Haun Ventures and Co-Founder and Executive Chairman, Anchorage Digital
  • Hélder Rosalino, CEO VALORA SA – Banco de Portugal
  • Moderação: Shrikesh Laxmidas, Diretor-adjunto ECO

10h05 Regulação do BCE e Estabilidade Financeira Europeia

  • Pedro Machado, Conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu
  • Moderação: Tiago Freire, Subdiretor ECO

10h25 IA e a Transformação do Negócio

  • Carlos Santos, Sócio da KPMG Portugal
  • José Pedro Almeida, Executive in Residence INSEAD
  • Rúben Germano, Diretor-Geral Revolut Portugal
  • Moderação: Flávio Nunes, Editor ECO

11h00 Intervalo

11h15 As Condições para o Financiamento da Economia

  • Nazaré Costa Cabral, Presidente do Conselho das Finanças Públicas
  • Moderação: Ânia Ataíde, Grande Repórter ECO

11h30 A Poupança e o Investimento

  • Miguel Maya, CEO do Millennium BCP
  • Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade
  • Moderação: António Costa, Diretor do ECO

12h20 Encerramento

  • Francisca Guedes de Oliveira, Administradora do Banco de Portugal

Inscrições aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CEO da Generali vai falar na conferência do ECO Banking on Change

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.