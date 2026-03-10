CEO da Generali vai falar na conferência do ECO Banking on Change
Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade será orador na conferência Banking on Change, que o ECO e a KPMG realizam esta quarta feira no Centro Cultural de Belém. Inscreva-se aqui.
Pedro Carvalho, CEO da Generali/Tranquilidade, é um dos convidados da conferência anual do ECO e KPMG, o Banking on Change, para discutir com Miguel Maya, CEO do BCP, o papel da indústria seguradora na captação de poupança, investimento e financiamento à economia.
Este é um dos três paineis e duas talks da conferência deste ano, que será aberta pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e encerrada pela administradora do Banco de Portugal, Francisca Guedes de Oliveira.
É já amanhã, quarta-feira, no CCB, a partir das 09h e termina às 13h.
PROGRAMA
09h00 Abertura
António Costa, Diretor do ECO
09h05 Abertura
Vítor Ribeirinho, Presidente da KPMG Portugal
09h10 Intervenção
Joaquim Miranda Sarmento, Ministro de Estado e das Finanças
09h30 O Euro Digital É uma Alternativa aos Criptoativos?
- Diogo Mónica, General Partner, Haun Ventures and Co-Founder and Executive Chairman, Anchorage Digital
- Hélder Rosalino, CEO VALORA SA – Banco de Portugal
- Moderação: Shrikesh Laxmidas, Diretor-adjunto ECO
10h05 Regulação do BCE e Estabilidade Financeira Europeia
- Pedro Machado, Conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu
- Moderação: Tiago Freire, Subdiretor ECO
10h25 IA e a Transformação do Negócio
- Carlos Santos, Sócio da KPMG Portugal
- José Pedro Almeida, Executive in Residence INSEAD
- Rúben Germano, Diretor-Geral Revolut Portugal
- Moderação: Flávio Nunes, Editor ECO
11h00 Intervalo
11h15 As Condições para o Financiamento da Economia
- Nazaré Costa Cabral, Presidente do Conselho das Finanças Públicas
- Moderação: Ânia Ataíde, Grande Repórter ECO
11h30 A Poupança e o Investimento
- Miguel Maya, CEO do Millennium BCP
- Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade
- Moderação: António Costa, Diretor do ECO
12h20 Encerramento
- Francisca Guedes de Oliveira, Administradora do Banco de Portugal
