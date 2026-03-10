Cerca de 50 hospitais e centros de saúde em Espanha juntam-se à iniciativa do Dia Mundial do Rim, promovida pela Boehringer Ingelheim

Por ocasião do Dia Mundial do Rim, a Boehringer Ingelheim deu mais um passo no seu compromisso com a sensibilização através da campanha «Conexões (In)visíveis», que conta com o apoio das organizações de doentes Cardioalianza, a Federação Espanhola de Diabetes (FEDE) e a Federação Nacional de Associações para a Luta Contra as Doenças Renais (Alcer), bem como com o aval científico da Sociedade Espanhola de Médicos de Cuidados Primários (Semergen) e da Sociedade Espanhola de Médicos Gerais e de Família (SEMG).

A doença renal crónica representa um dos principais desafios de saúde pública a nível global. Em Espanha, um em cada sete adultos sofre desta patologia e, no entanto, estima-se que duas em cada três pessoas com DRC não sabem que a têm. Este elevado subdiagnóstico explica-se, em grande parte, pelo facto de se tratar de uma doença assintomática nas fases iniciais, o que dificulta a sua deteção precoce. Além disso, as pessoas com doença renal crónica têm um risco maior de sofrer complicações cardiovasculares5, o que torna a sua identificação precoce especialmente relevante.

Agora, a Boehringer Ingelheim leva a mensagem de forma coordenada e simultânea a grande parte do território nacional. Ao longo de uma semana, cerca de 50 centros de saúde em 15 comunidades de Espanha contarão com óculos de realidade virtual que permitirão aos pacientes e profissionais de saúde mergulhar numa experiência imersiva que, através do vídeo, aproxima o dia a dia de uma pessoa com doença renal crónica e ajuda a compreender de forma clara e visual a sua estreita relação com o risco cardiovascular, evidenciando como as doenças cardiovasculares e metabólicas podem influenciar o desenvolvimento da doença renal crónica6.

Em relação a esta iniciativa, Arantxa García, diretora de Medicina da franquia cardiovascular, renal e metabólica da Boehringer Ingelheim, destacou que «o nosso objetivo é contribuir para uma maior compreensão de uma doença que continua a ser pouco conhecida e que, em muitas ocasiões, é percebida como complexa ou distante para os cidadãos. Através de ferramentas inovadoras, como a realidade virtual, procuramos facilitar a visualização de como a doença renal crónica afeta o organismo e a sua estreita relação com outras patologias, reforçando a consciencialização sobre a importância da deteção precoce e de uma visão integral da saúde».

A experiência de realidade virtual, distribuída em cerca de 50 centros de saúde e hospitais em Espanha, permite aos participantes conhecer de forma imersiva o impacto da doença renal crónica e compreender a profunda interligação entre a DRC e as doenças cardiovasculares, uma relação de especial relevância se tivermos em conta que as pessoas com DRC apresentam um risco elevado de sofrer de doença cardiovascular (DCV), mesmo nas fases iniciais da doença renal crónica.

A incidência de DCV em pacientes com DRC é elevada e, ao mesmo tempo, a DRC é mais prevalente em indivíduos com doença cardiovascular (39,8% vs. 14,6% em indivíduos sem doença cardiovascular, p < 0,001) 2, uma inter-relação em que a pressão arterial constitui um dos determinantes mais relevantes da saúde cardiovascular e renal nas populações, o que contribui para explicar por que entre 42 % e 53 % dos doentes com insuficiência cardíaca também sofrem de DRC.

“As evidências científicas demonstram que essas patologias não devem ser abordadas de forma isolada, pois fazem parte de uma mesma estrutura biológica que se influencia mutuamente. Somente a partir de uma visão integral, que leve em consideração a interligação entre os sistemas cardiovascular, renal e metabólico, é possível antecipar o aparecimento de complicações, identificar mais cedo as pessoas em risco e contribuir para uma melhor evolução da doença ao longo do tempo”, explicou a Dra. Isabel Egocheaga Cabello, responsável pelo Grupo de Trabalho Cardiovascular da SEMG.

Neste contexto, a deteção precoce torna-se uma ferramenta fundamental, não só para retardar a progressão da doença renal crónica, mas também para reduzir o risco de complicações cardiovasculares associadas5.

«Da perspetiva das pessoas que vivem com doença renal crónica, insistimos na necessidade de priorizar o diagnóstico precoce como ferramenta fundamental para retardar a progressão da doença. A doença renal pode ser detetada em fases iniciais através de exames simples e acessíveis, como análises ao sangue e à urina, que permitem identificar precocemente alterações no funcionamento dos rins. É fundamental aumentar a sensibilização, facilitar o acesso ao diagnóstico precoce e evitar que os rins deixem de funcionar», comentou Juan Carlos Julián, diretor-geral da Alcer.

CONEXÃO FUNDAMENTAL

O coração, os rins e os órgãos envolvidos no metabolismo estão intimamente interligados, de modo que quando um desses sistemas é afetado, aumenta a probabilidade de que os outros também sejam. Nesta linha, e para além das doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, a insuficiência cardíaca e os antecedentes familiares de doença renal crónica constituem alguns dos principais fatores de risco da DRC, o que evidencia a necessidade de uma abordagem integral e coordenada destas patologias.

Na prática clínica, esta relação traduz-se numa oportunidade fundamental para melhorar a abordagem aos doentes. «Compreender esta interligação permite identificar mais cedo os doentes em risco e agir mais precocemente, com um impacto direto na sua qualidade de vida», acrescenta a Dra. Isabel Egocheaga Cabello. Nesse sentido, iniciativas de sensibilização como esta contribuem para ampliar o conhecimento sobre a doença renal crónica e sua estreita relação com o risco cardiovascular, ajudando a transmitir à população e aos profissionais de saúde a importância da deteção precoce e de uma visão integral da saúde que leve em consideração a interligação entre os sistemas cardiovascular, renal e metabólico.