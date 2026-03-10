Coldwell Banker Portugal reforça campanha “É de valor”

Nesta nova vaga da campanha, a Coldwell Banker Portugal patrocinou programas na CNN Portugal e na SIC Notícias, assim como apostou no cinema, numa estratégia de meios da Nova Expressão.

A Coldwell Banker Portugal, marca do setor da mediação imobiliária, voltou a apostar na campanha publicitária “É de valor”, ampliando a sua presença em presença em televisão, rádio, cinema, outdoor e meios digitais, onde se inclui o patrocínio de programas informativos na CNN e SIC Notícias.

A nova vaga, que mantém o claim “Uma imobiliária que cumpre os seus valores, é de valor”, “representa um reforço significativo da presença mediática da marca, apostando em contextos de elevada audiência e credibilidade editorial, consolidando o posicionamento institucional junto do público e dos profissionais do setor”, considera, em comunicado, a empresa.

“A Coldwell Banker construiu a sua reputação global com base em valores muito claros. Esta campanha reforça essa mensagem junto do mercado português, mostrando que, numa transação imobiliária, há muitos fatores que podem variar, mas existem princípios que não são negociáveis. É essa consistência que queremos continuar a afirmar junto dos clientes, consultores e futuros franqueados”, afirma Frederico Abecassis, CEO da Coldwell Banker Portugal.

Tal como na sua fase inicial, a campanha assenta numa estratégia 360º, multicanal e integrada. A estratégia de meios reforça a presença da campanha em televisão, com patrocínio de programas informativos na CNN Portugal e na SIC Notícias, bem como presença em horário nobre no canal Now, além expandir a presença da marca em meios digitais.

Na rádio, a Coldwell Banker, a par da aposta no patrocínio aos segmentos de informação de trânsito da M80, introduz uma estratégia de brand engagement, sem especificar como.

Outra das novidades desta fase passa pela aposta em cinema, com a campanha a chegar a 108 salas Nos em todo o país. A campanha reforça igualmente a presença no espaço público, com uma aposta em posições outdoor onde o destaque vai para o investimento em mupis localizados junto de agências da rede em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas.

“Mais do que uma campanha publicitária, esta comunicação traduz aquilo que define a Coldwell Banker. É uma cultura assente em relações de confiança, onde cada transação é conduzida pelos melhores valores. Esta amplificação da presença mediática permite-nos alavancar o alcance dessa mensagem e reforçar o reconhecimento da marca no mercado”, acrescenta Carlos Estorninho, diretor de Marketing da Coldwell Banker Portugal.

Com criatividade da Outcomm e planeamento de meios a cargo da Nova Expressão, a Coldwell Banker explica que “a campanha mantém um tom confiante e aspiracional, privilegiando suportes e contextos mediáticos que reforçam a credibilidade e o posicionamento institucional da marca“.